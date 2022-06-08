新北119的心聲：我們就是依法行政　電磁資料誰無法也不敢竄改

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者葉國吏／綜合報導

新北市2歲童恩恩染疫過世，恩恩爸爸為了還原「消失的81分鐘」聯繫過程、延誤送醫的原因，目前傳出新北119指揮中心刻意作假。網友張津唯在臉書爆料新北119指揮中心「刻意作假」作業情境，甚至在文中還暗酸消防局宣導科技士涂崇恩日前的發文。

▲新北消防局宣導科技士涂崇恩發文談論恩恩爸一事。（圖／翻攝臉書）

新北消防局宣導科技士涂崇恩曾在5月2日發文談及恩恩爸一事，直言報案錄音「可聽取，不可公布」，因為119勤務中心現場比菜市場還吵「來過119參觀的朋友都知道，這裡比菜市場還吵，電話聲、無線電聲、同仁與報案者通話以及派車等等，此起彼落。」

涂崇恩指出，這樣的環境造成119的錄音不是一對一的錄音，背景音充斥「其他案件的資訊」、「講白點，我們都是公務員，電磁資料誰無法也不敢竄改，事實就事實，換哪個市府團隊都一樣，我們就是依法行政」。

▲張津唯質疑，既然平常吵得跟菜市場一樣，為什麼還要刻意營造情景。（圖／翻攝臉書）

對於這段話，張津唯7日下午發文，表示「宣導科技士涂崇恩的發文強調『充斥其他案件資訊』，但卻又在恩恩爸爸來消防局時，『刻意營造民眾進線頻繁充滿個資且無線電嘈雜的假象』，來說服家屬。到底是為了掩蓋什麼？如此勞師動眾到底在怕什麼？」