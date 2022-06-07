快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北提吿了「刻意散播不實訊息」

▲恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」。（圖／翻攝恩恩爸臉書）



記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，包含休假執勤員，將「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，對此，新北消防局回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，對於網友影射消防局變造錄音檔則不排除提告。

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

該名網友指出，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，同時在09:34:46、09:50:12、09:51:02、09:52:01、09:52:39、09:53:24、09:53:57、09:54:48、09:56:00，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。09:30-10:00這段時間共有29件有開案的報案記錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。

對此，新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。