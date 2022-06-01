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快訊／國旅補助「1晚補1300元」7／15上路！振興方案細節出爐

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲觀光局規劃下半年推出國旅補助。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃振興方案，其中觀光產業振興經費為55億元，交通部觀光局規劃針對自由行、團體旅遊、主題樂園等各產業補助，自由行每晚最高可補1300元，今日宣布確定將於7月15日實施振興放案，適用時間至12月15日。

觀光局長張錫聰表示，國旅振興方案確定於7月15日至12月15日間實施，每人每次800元，限補助一次，以平日住宿為原則，若入住有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或有接種完整三劑疫苗者，可以再加碼補助500元，相關要點會於6月中旬前公布，民眾只要憑身分證就可申請補助。

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張錫聰指出，目前預算為55億元，先用先贏，等到預算用罄補助可能就會提前結束，針對旅行業、旅館業、主題遊樂業三業別的經費分配則尚未定案，不過仍持續提供旅行業特色團遊加碼補助，如行程有綠道、古道、環保標章旅館、自行車旅遊等，都可以加碼。

針對禁止旅行社組團及限制接種三劑疫苗後才可參團旅遊的限制，觀光局已向指揮中心反應，希望若疫苗施打率足夠可取消禁令，改以對接種三劑疫苗者投予補助的方式鼓勵旅客。

觀光局表示，持續辦理獎勵團體旅遊，補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元；業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，例如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或入住星級旅館等，每項可加碼補助5,000 元，最高每團可以補助3萬元。

此外針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局將提供每日1,000元至2,000元之補助予遊覽車業者，最高可補助3日。若於平日至主題樂園消費，門票最多可享三折優惠。

另外為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日(週日至週四)住宿補助，每人每晚可補800元，還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項，符合條件者可加碼再補500元，最高每房每晚可折抵1,300 元 。

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