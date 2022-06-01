快訊／國旅補助「1晚補1300元」7／15上路！振興方案細節出爐

▲觀光局規劃下半年推出國旅補助。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃振興方案，其中觀光產業振興經費為55億元，交通部觀光局規劃針對自由行、團體旅遊、主題樂園等各產業補助，自由行每晚最高可補1300元，今日宣布確定將於7月15日實施振興放案，適用時間至12月15日。

觀光局長張錫聰表示，國旅振興方案確定於7月15日至12月15日間實施，每人每次800元，限補助一次，以平日住宿為原則，若入住有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或有接種完整三劑疫苗者，可以再加碼補助500元，相關要點會於6月中旬前公布，民眾只要憑身分證就可申請補助。

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張錫聰指出，目前預算為55億元，先用先贏，等到預算用罄補助可能就會提前結束，針對旅行業、旅館業、主題遊樂業三業別的經費分配則尚未定案，不過仍持續提供旅行業特色團遊加碼補助，如行程有綠道、古道、環保標章旅館、自行車旅遊等，都可以加碼。

針對禁止旅行社組團及限制接種三劑疫苗後才可參團旅遊的限制，觀光局已向指揮中心反應，希望若疫苗施打率足夠可取消禁令，改以對接種三劑疫苗者投予補助的方式鼓勵旅客。

觀光局表示，持續辦理獎勵團體旅遊，補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元；業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，例如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或入住星級旅館等，每項可加碼補助5,000 元，最高每團可以補助3萬元。

此外針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局將提供每日1,000元至2,000元之補助予遊覽車業者，最高可補助3日。若於平日至主題樂園消費，門票最多可享三折優惠。

另外為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日(週日至週四)住宿補助，每人每晚可補800元，還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項，符合條件者可加碼再補500元，最高每房每晚可折抵1,300 元 。