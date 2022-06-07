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謝龍介爆經發局長涉及財色要求停職法辦　陳凱凌四點聲明喊冤

▲台南市議員謝龍介，市政總質詢聚焦台南市經發局長陳凱凌，涉及財、色檢舉案，要求黃偉哲市長將陳局長停職法辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員謝龍介，市政總質詢聚焦台南市經發局長陳凱凌，涉及財、色檢舉案，要求黃偉哲市長將陳局長停職法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝龍介7日在市議會市政總質詢時，聚焦台南市經發局長陳凱凌，涉嫌財、色檢舉案，謝強調經過深入反覆調查求證，檢舉一到四案分別是大菜市、宿舍、七股工業區和工業區汙水處理廠案，都涉及圖利，要求黃偉哲長市將陳局長停職送辦；黃偉哲表示，已請政風室深入調查。

謝龍介指出，陳凱凌2020年起擔任台南市府經發局長，短短幾年間，檢舉函就如雪片般飛來，因此他查證過要「魚死網破」的檢舉內容，內容有內部公文、決標公告、七股工業區規劃施工設計會議紀錄等，發現這位自稱檢調關係良好的陳局長，涉及財色問題重重？謝龍介強調經過今天的總質詢，他歡迎更多的人向他檢舉，他也希望黃市長跟檢調勿枉勿縱。

謝龍介說，第一檢舉案指稱陳凱凌利用黃偉哲名義，意圖套取5890萬的西市場整體改建工程經費，用建設換取選票，他現場播放錄音檔案證實檢舉函所言不假。第二檢舉案則是，陳凱凌明明在台南中西區有豪宅，卻將豪宅出租，強迫經發局為他另租豪宅養情婦，承辦人稍有不從就降調非主管，其實市長宿舍也出租並非不可，但按市府慣例，首長在外租屋必須簽到黃偉哲市長核准才可，可是陳局長在2020年6月22日，強勢要求秘書當天完成限制性招標作業，並跟屋主完成簽約，直到怕爆料，才在2022年3月22日解約，並改自費租此豪宅，日期追溯到2022年2月1日，但公文被積壓到4月中還沒看到影子，真是「好人畏縮壞人囂張」，黃市長查不查？

謝龍介接著表示，第三檢舉案是挾持七股工業區開發案，勒索開發廠商以各種怪招逼迫開發商吐出利益，七股工業區依產發條例，委託民間辦理不須送議會審查，黃市長在2021年1月15日跟開發商簽訂委外契約後，公文卻被陳局長積壓1年，導致2022年9底要完成交第一期作業差點無法完成，更讓1月27日要完成的環評也幾乎開天窗，若真延宕，要多拖1年時間多花1千多萬做環評，還好PCM廠商即時發現緊急申報施工，否則真的會因廢弛職務釀成災害。

謝龍介指出，第四案將工業區汙水處理廠當成自家事業，和廠商合作海撈公款，則是師法地下街手法，架空PCM廠商，用被貪汙起訴7次的專家用驗審報告取代驗收報告方式護航，為達目的亂調動或降調人員，用毫無經驗的技嘉公司，根本是「請鬼拿藥單，汙水處理汙七嘛黑」，技嘉公司背後誰撐腰，陳局長誇口說檢調都是他的人，還說是洪先生要害他，看看台南調查站和地檢署是不是都是他的人？

謝龍介認為黃偉哲市長沒魄力，姑息養奸，讓陳凱凌局長一手遮天，讓他善用行政裁量權，並無限擴大法律灰色地帶，還跟廠商到酒吧，醉翁之意不在酒，如果他擔任市長就會讓陳局長停職，靜待調查，他問黃市長是否要主動送檢調？敢將陳局長停職1個月嗎？若黃市長一昧袒護，他懷疑黃市長跟他是共犯？

黃偉哲市長回答說，會好好請政風調查，公務員是一審有罪才停職，他絕不可能跟陳局長是共犯。

針對台南市府前發言人易俊宏被控涉嫌性騷猥褻案，謝龍介痛批易俊宏藉著擔任教育部青年署兒權講座講師職務之便，在7年之間對8名未成年同學施加魔掌，性平講師卻成為性平加害者的狼師，要求黃偉哲要跟受害者和市民道歉。謝龍介關心台南市的老人福利，他要求黃偉哲市長，老人健保比照其他五都，讓老人健保免煩惱，讓台南真的成為一個能讓老人養老的幸福城市。

台南市議員謝龍介在議會總質詢議程中，針對經發局長陳凱凌涉及財、色檢舉案，要求市長黃偉哲將陳凱凌停職法辦。陳凱凌提出四點聲明，並強調全案已自行送請政風處調查，對於所有不實的指控，他保留法律追訴權。

陳凱凌表示，針對議員在議會中質詢部分，希望議員應針對內容作詳實查證，而非以無具名黑函不經查證了解，進行質詢；這完全是抹黑的黑函，也不是事實，他看過檢舉內容，非常多人、事、時、地物部分、公私領域所說的都非常荒謬，對此深感遺憾。

陳凱凌強調，無具名黑函已於4月25日自行送請政風處調查，而散佈不實黑函與言論將涉及民事及刑事罪，對於所有不實的指控，他保留法律追訴權。

陳凱凌發表聲明：1、 黑函部份，有關經發局相關採購委外案之招標程序，承攬廠商之履約管理等，均依照政府採購法與契約相關規定辦理。2、宿舍部分，於2020-2022年間依法申請補助，另本人因看好台南未來發展，於2021年8月置產於中西區，至今尚裝修中，並無租賃他人，同時已於2月1日起停止申請補助，自行負擔其後所有費用，對於租屋一切均依規定辦理。3、西市場部份，西市場總工程經費共5千890萬元，中央補助5千萬元，地方配合款890萬元，均依據「預算法」規範，必須專款專用於西市場整建改善工程，其希望多向中央爭取預算經費，盼使各市場平衕發展。4、目前政風處正進行相關調查，期望政風單位能盡速釐清事實真像，以還本人清白。
 

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