她狂拿食材塞包包！沒結帳就去停車場　被捕喊冤：又還沒離開

▲黃姓婦人將食物藏進包包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓婦人17日晚間到楠梓區某量販店購物，她將蝦仁捲、水餃、熱狗等食物偷偷放到包包內，沒結帳就走出賣場，還拿紙箱遮掩，賣場員工發現有異，跟著她到了停車場，才上前詢問並報警處理，警方到場後，黃婦居然喊冤「又還沒離開賣場！」還想要補結帳，但仍被警方帶回偵辦。

楠梓分局加昌派出所17日晚間9時許獲報，轄內某賣場疑似發生竊案，派員到場後，賣場員工指稱，一名黃姓婦人（70歲）到賣場購物時，將1條蝦仁捲、2塊雞腿排、1塊豬肝、2盒水餃、1條熱狗及2盒挪威鮭魚切偷偷放進包包內，沒結帳就從2樓入口處走出賣場。

▲黃姓婦人（右）被店員攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

店員發現有異，默默跟隨其後，發現黃婦先推了一台手推車，將裝滿未結帳生鮮食品的包包放在底下，再拿了4、5個紙箱放在上面，隨後上到4樓停車場，疑似要操作停車收費機，但卻沒有繳費成功又離開，員工隨即將黃婦攔下，並在包包內發現未結帳的物品，通報警方處理。

員警到場時，黃女表示願意補結帳物品，甚至主張自己又還沒有離開建築物，不算偷竊，但因將未結帳物品放置於自己的私人袋內，又攜出結帳區，還是屬於竊盜行為，員警當場帶回黃女，訊後全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。