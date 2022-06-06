民進黨緊咬柯文哲網軍爭議　葉元之：做賊喊捉賊

▲新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市政府被民進黨議員爆養網軍，市長柯文哲下令1周內完成調查，而資訊局在隔日火速公布調查結果。國民黨文傳會副主委、新北市議員葉元之直言，「民進黨政府不也有養網軍嗎？還是做賊喊捉賊？」多個IP來自行政院國發會，做賊喊捉賊。

葉元之指出，台北市政府傳養網軍，被發現經常在PTT上發文的網友用的IP位置是台北市政府，民進黨議員王閔生要求柯文哲追查到底，柯文哲立刻答應，6小時後就揪出是台北市產業發基金會的1名林姓員工。

他表示，這名網友被找到後，民進黨仍窮追猛打，簡舒培批評，台北市政府指是個人行為，但這就是台北市政府的網軍，柯只會切割。葉元之說，原來民進黨也討厭網軍，「民進黨政府不也有養網軍嗎？這是在演戲嗎？還是做賊喊捉賊？」

葉元之回憶，去年有網友修改林秉樞的維基百科，其上網IP就是來自行政院國發會；而今年三月，他因拍片諷刺老是停電，在PTT上卻被網友攻擊，而該名網友的IP又是來自行政院國發會，而且是在上班時間留言。

他強調，當時他要求行政院給個交代，但蘇貞昌就只一句「政府沒有養網軍」謊言混過，讓此事不了了之。

葉元之直言，大家都痛恨網軍，更痛恨政府花納稅人的錢養網軍，所以希望王閔生、簡舒培用相同標準，要求蘇貞昌把行政院的網軍揪出來，給社會一個交代，不要每次都搞雙標。