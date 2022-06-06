許展維卸任屏東縣黨部主委　期許年底延續綠色執政的好成績

▲民進黨屏東縣黨部主們許展維6日卸任 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣黨部今(6)日辦理第18、19屆主任委員交接就職典禮，在身兼中執委的周春米委員見證下，由許展維主委正式交棒給羅平道議員出任第十九屆主任委員。

許展維表示，自2018年接下主委重擔一職，過去四年任內一直兢兢業業的推動黨務。除擔當議會黨團、屏東縣政府、黨中央與地方幹部的溝通橋樑外，並接下屏東縣競選總部執行總幹事一職，連續輔選2018年五合一及2020年總統立委2場大型選舉，達成蔡英文總統連任，另更交出2席不分區、2席區域及山原共5席當選，締造屏東縣最多席立委的好成績。

▲新任主委羅平道(右)。

其中，民進黨首次提名伍麗華校長參選山地原住民立委以來，在屏東隊隊長潘孟安縣長帶領下，展維更配合選務工作展開142天上山下海全台跑透透的輔選行程，終創下全國性首位來自屏東的山原立委的當選佳績。之後再接續恆春鎮長陳文弘補選，多次南下積極整合地方，安排掃街、造勢、拜訪行程，讓陳文弘順利當選。

此外，作為現任屏東縣議員(萬丹、新園、東港)，除在議會監督預算並配合潘孟安縣長推動縣政外，同時積極反映基層民意，並在弱勢教育關懷上投注大量心力，全心投入服務在地鄉親。在交接後，會盡速將行政、輔選經驗傳授給羅平道主委，期望延續本黨綠色執政優勢，在年底2022年11月26日五合一公職人員選舉，再次拿下好成績。