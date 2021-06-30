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叮咚買菜紐交所上市首日微漲　市值達55.56億美元

▲大陸網購生鮮平台叮咚買菜紐交所上市首日微幅上漲。（圖／CFP）

▲大陸網購生鮮平台叮咚買菜紐交所上市首日微幅上漲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網購生鮮平台叮咚買菜（NYSE:DDL）昨（29）日正式在紐約證券交易所掛牌上市，發行價為 23.5美元/ADS，當天開盤報28.00美元，較IPO發行價上漲19.14％。尾盤時股價一度轉跌，最終收盤報23.7美元漲0.85％，總市值約55.86億美元，流通市值為8707萬美元。

▲叮咚買菜在大陸業務已擴展到29個城市。（圖／CFP）

▲叮咚買菜在大陸業務已擴展到29個城市。（圖／CFP）

《新京報》報導，叮咚買菜競爭對手每日優鮮在6月25日上市首日破發，股價一路下跌，截至6月29日收盤，每日優鮮股價收報於8.65美元，總市值20.37億美元，流通市值1.82億美元。

大陸香頌資本董事沈萌指出，流通市值比例高說明其上市前的私募融資比例大，總市值低不僅和股價有關、也與其股本規模有關，「調整發行規模和股價大幅破發，都說明市場對這類型企業的估值預期遠沒有私募階段或IPO時保薦機構那麼樂觀。」

公開資訊顯示，叮咚買菜成立於2017年，是一款自營生鮮平台及提供配送服務的生活服務類網路商店。主要提供的產品有生鮮蔬菜、豆製品、水果、肉禽蛋、水產海鮮、米面糧油、休閒食品等，目前業務已擴展到大陸29個城市。

每日優鮮則成立於2014年，在大陸首創「前置倉」生鮮到家的商業模式。招股書顯示，截至2021年3月31日，每日優鮮在中國大陸16個城市建立了631個前置倉，累計交易用戶超3100萬。

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叮咚買菜紐交所上市每日優鮮網路商店

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