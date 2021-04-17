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「人生故事」一則4.3元吸粉33萬　獲利8成反饋故事主人翁

▲「人生故事」可以免費觀看，觸動人心時可花1元人民幣將其拍下，鼓勵這名有故事的人。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「人生故事」可以免費觀看，觸動人心時可花1元人民幣將其拍下，鼓勵這名有故事的人。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

南京一名80後女孩從平平自2012年起開了一間網路商店，專門販售網友提供的真實「人生故事」，一則僅1元人民幣（約4.3元新台幣），經過9年的經營，成功吸引33萬讀者關注。從平平表示，「店舖裡的故事都是網友真實經歷，透過寄存的方式上架，本身只收取2成盈利，剩餘8成悉數付給故事寄存人。」

▲南京一名女孩開網路商店賣「人生故事」吸粉33萬人。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲南京一名女孩開網路商店賣「人生故事」吸粉33萬人。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，從平平的網路商店名叫「CY故事」，任何一個「有故事的人」都可以將故事寄到店鋪的一個郵箱裡，從平平會將適合跟大眾分享的故事放在店舖內上架。值得注意的是，店舖內的故事都無需花費閱讀，假使讀者被觸動，可以用1元人民幣將其拍下，等於給這位有故事的人一些鼓勵。

從平平表示，開這間網路商店的初衷只是偶然，自己是文字工作者，開店時剛好換了份工作，一方面覺得年紀大了，另一方面覺得應該做點好玩的事情，「要不然在淘寶上開一個跟別人聊天的店吧，這樣可以蒐集點素材。」

▲從平平透露，未來將朝向聲音及影像發展，讓「人生故事」立體化。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲從平平透露，未來將朝向聲音及影像發展，讓「人生故事」立體化。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於店舖的盈利與否，從平平並不是那麼在意，她認為，「CY故事」就好像是一間「人生銀行」，很多人把人生中的寶貴經歷放進這間銀行裡。面對外界有網友質疑故事的「真實性」，從平平強調，上架每一個故事都被要求是「真實發生」，「畢竟不像小說般跌宕起伏，但對每個寄存故事的人而言，一定都是人生中的寶貴回憶。」

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