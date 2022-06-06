灰衣巨嬰「用生命挑西瓜」挨轟沒衛生　好市多官方回應這麼說

▲台中好市多出現奧客爬到西瓜堆上挑西瓜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

台中北屯好市多賣場昨天出現一離譜景象，一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，一名灰衣男子為了挑西瓜，竟穿著鞋整個人爬到西瓜堆上頭，完全不顧衛生問題。對此，好市多官方也回應，事情發生時，蔬果員工看到有立刻勸阻。至於被爬過的西瓜是否有衛生疑慮？好市多則回應，西瓜是自產地採收直接運送到賣場，建議會員要清洗才切開食用。

網友在「爆料公社」貼出照片，身穿灰色上衣的顧客在台中好市多挑選西瓜時，整個人爬到西瓜堆上頭，完全不顧可能把西瓜壓壞或是還穿著鞋的衛生問題，讓原PO看了不禁開酸，「台中X屯好市多這樣挑西瓜真優秀」，離譜景象讓人看傻眼，還有網友在貼文回應「我還以為是球池呢」、「用生命在挑西瓜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲灰衣男把「水果區當球池」爬上西瓜堆挑果，好市多官方回應了。（圖／民眾提供）



好市多表示，賣場人員看見此情況已立即制止會員。在此呼籲會員請勿爬上西瓜欄內，有任何疑問請詢問現場工作人員。

實際上，好市多會員爬上西瓜堆挑果也非頭一遭，去年8月也曾發生挑水果大媽入侵西瓜區的事件，當時大媽甚至穿著鞋來回踩踏，讓旁邊路過的小弟弟都忍不住回頭多看幾眼，影片被拍下後掀起一波熱議。