4歲路易小王子新表情包！女王白金盛會上頻扮鬼臉　害凱特被罵了

▲小王子路易看似無心欣賞表演 。(圖/路透)

實習記者廖翊慈/綜合報導

英國女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金盛會」(Platinum Jubilee pageant)5日登場,迎來多方人士共襄盛舉,4歲的小王子路易(Prince Louis)在活動過程中,頻頻對媽媽凱特扮鬼臉,引來民眾兩極反應,王室迷認為鬼靈精怪的小路易非常可愛,不過也有人認為凱特與威廉兩人管教不當。

▲路易對媽媽凱特扮鬼臉。(圖/路透)

綜合外媒報導,英國女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee)一連舉辦了四天,舞蹈家、藝術家一同策劃的精美遊行,以及各式各樣的表演與國民們一同慶祝,昨(5日)最後一場的慶典活動「白金盛會」,小王子路易對媽媽使壞的「表情包」成了全場的關注焦點,也讓一旁的凱特王妃很無奈。

從影片中可以看到,路易看似無心欣賞底下的表演,將手指放進嘴中吸吮,凱特發現後想阻止兒子的行為,卻被路易伸手遮住嘴巴阻止了,凱特並沒有放棄「溝通」,無奈收到路易一連串的鬼臉攻擊,路易用大拇指將鼻子撐起、皺著眉頭、鼓著腮幫子像是生氣的卡通人物般,完全不理會媽媽的安撫,與一旁認真欣賞表演的姊姊夏綠蒂(Princess Charlotte)形成對比。

Little Prince Louis had all the moves at the #PlatinumJubileePageant today!! pic.twitter.com/49nTU6c9R4 — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) June 5, 2022

隨後被坐在後方的姑丈丁達爾(Mike Tindall)發現,43歲的丁達爾是女王長外孫女薩拉公主(Zara Phillips)的丈夫,原是英國橄欖球明星,丁達爾用食指與中指指著自己的雙眼,並看著路易用唇語說了幾句話,像是告訴路易「我在盯著你喔」,而一旁原本僵著臉的凱特也笑了出來,才緩和了這場鬼臉鬧劇。

Mike Tindall keeps his eye on cheeky Prince Louis at Jubilee Pageant https://t.co/p2mPew8Fnj — The Independent (@Independent) June 5, 2022

報導指出,這已經不是第一次出現「路易的表情包」了,在週四的閱兵儀式中,當所有王室成員正在揮手致意時,路易突然衝到了曾祖母身旁,尋找自己的最佳觀賞位置,除此之外,因上頭呼嘯而過的飛機過於響亮,路易用雙手摀住耳朵後尖叫了幾次,一連串的鬼臉也被多家媒體記錄下來。

▲週四路易在閱兵典禮中,受不了響亮的飛機聲。(圖/路透)

許多民眾對於小王子路易的看法很兩極,部分人認為他只是個4歲的孩子,活潑好動是難免的,甚至也有人認為很可愛,不過多數人認為,凱特王妃與威廉王子應該好好管教路易的行為,教導他在什麼場合就要有什麼樣子,應該要學學姊姊,希望下次路易能有所進步。