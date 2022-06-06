4歲路易小王子新表情包！女王白金盛會上頻扮鬼臉　害凱特被罵了

▲小王子路易看似無心欣賞表演 。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金盛會」（Platinum Jubilee pageant）5日登場，迎來多方人士共襄盛舉，4歲的小王子路易（Prince Louis）在活動過程中，頻頻對媽媽凱特扮鬼臉，引來民眾兩極反應，王室迷認為鬼靈精怪的小路易非常可愛，不過也有人認為凱特與威廉兩人管教不當。

▲路易對媽媽凱特扮鬼臉。（圖／路透）

綜合外媒報導，英國女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）一連舉辦了四天，舞蹈家、藝術家一同策劃的精美遊行，以及各式各樣的表演與國民們一同慶祝，昨（5日）最後一場的慶典活動「白金盛會」，小王子路易對媽媽使壞的「表情包」成了全場的關注焦點，也讓一旁的凱特王妃很無奈。

從影片中可以看到，路易看似無心欣賞底下的表演，將手指放進嘴中吸吮，凱特發現後想阻止兒子的行為，卻被路易伸手遮住嘴巴阻止了，凱特並沒有放棄「溝通」，無奈收到路易一連串的鬼臉攻擊，路易用大拇指將鼻子撐起、皺著眉頭、鼓著腮幫子像是生氣的卡通人物般，完全不理會媽媽的安撫，與一旁認真欣賞表演的姊姊夏綠蒂（Princess Charlotte）形成對比。

Little Prince Louis had all the moves at the #PlatinumJubileePageant today!! pic.twitter.com/49nTU6c9R4 — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) June 5, 2022

隨後被坐在後方的姑丈丁達爾（Mike Tindall）發現，43歲的丁達爾是女王長外孫女薩拉公主（Zara Phillips）的丈夫，原是英國橄欖球明星，丁達爾用食指與中指指著自己的雙眼，並看著路易用唇語說了幾句話，像是告訴路易「我在盯著你喔」，而一旁原本僵著臉的凱特也笑了出來，才緩和了這場鬼臉鬧劇。

Mike Tindall keeps his eye on cheeky Prince Louis at Jubilee Pageant https://t.co/p2mPew8Fnj — The Independent (@Independent) June 5, 2022

報導指出，這已經不是第一次出現「路易的表情包」了，在週四的閱兵儀式中，當所有王室成員正在揮手致意時，路易突然衝到了曾祖母身旁，尋找自己的最佳觀賞位置，除此之外，因上頭呼嘯而過的飛機過於響亮，路易用雙手摀住耳朵後尖叫了幾次，一連串的鬼臉也被多家媒體記錄下來。

▲週四路易在閱兵典禮中，受不了響亮的飛機聲。（圖／路透）

許多民眾對於小王子路易的看法很兩極，部分人認為他只是個4歲的孩子，活潑好動是難免的，甚至也有人認為很可愛，不過多數人認為，凱特王妃與威廉王子應該好好管教路易的行為，教導他在什麼場合就要有什麼樣子，應該要學學姊姊，希望下次路易能有所進步。