恩恩爸今聽錄音檔！　議員控：新北市府仍有二疑點未說明

▲恩恩爸6日聽取錄音檔。（資料照／記者戴上容攝）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩因染疫逝世引發社會關注，父親近日出面盼能還原事實真相，請政府公布報案通話的錄音檔。民進黨新北市議員李坤城質疑，市府給資料像擠牙膏一樣，且根據根據恩恩爸已披露的通聯紀錄，仍有二段時間疑點未說明，希望市長侯友宜站在第一線說明，不要讓市府員工擋子彈。

針對恩恩爸的要求，新北市府已提供通聯紀錄譯本，至於錄音檔因個資保護原則無法提供帶回，但可以派人送去，而恩恩爸則決定6日前往消防局，現場聆聽。

侯友宜前往新北市議會備詢前受訪時強調，會全力協助恩恩爸，也責成衛衛生局及消防局2局長，把整個經過還原，讓恩恩爸爸瞭解始末，是市府的責任。

不過，李坤城仍批評，侯市長一直對外表示要全力協助恩恩爸，可大家只看到市府相關局處「全力阻擋」真相公布，只看到侯市長說兩位局長要向恩恩爸說明，但這件事不能私了。

李坤城指出，從通聯紀錄來看，整件事仍有二疑點，首先，從18:03消防局接獲恩恩媽的電話之後，為什麼直到18:32才找到衛生局，兩個局的橫向聯繫竟然拖了29分鐘；第二，衛生局直到18:52才第一次和家屬聯絡，表示消防車即將前往，為什麼衛生局又拖了20分鐘才和家屬聯絡，這段聯絡時間，也希望能對外說清楚。

據了解，恩恩爸已抵達新北市消防局，聽取錄音檔，進入前刻意低調，未從正門進入，並沒有受訪。