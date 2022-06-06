花蓮第2輪家用快篩實名制今開放購買　確診者3個月內勿打疫苗

▲花蓮在端節收假日新增確診969例，累計確診人數達39535，逼近4萬人染疫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣5日新冠確診人數新增969例，疫情說明記者會上公告第二輪家用快篩實名制將於6月6日開放購買；對於已確診者，衛生局長朱家祥不建議三個月內施打疫苗。

▲▼花蓮第2輪家用快篩實名制6／6日開放購買。

端午三天連假收假日，新增確診數低於千例，居家照顧人數新增1062人，縣內醫療院所（含衛生所）通報有925例，外縣市醫療院所通報41例；其中12歲以下有107例，65歲以上有172例；防疫旅館共計剩餘空床數為166床，加強版防疫旅館空床數為65床，目前專責病房北區餘裕收治量能有136床。

衛生局長朱家祥說明，6日起，第二輪家用快篩實名制將開始，呼籲若符合購買資格的民眾，可踴躍購買實名制快篩，以備不時之需可立即使用。即日起至6月30日免費提供0-6歲幼兒5劑快篩，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為週一、三、五領取，雙號為週二、四、六領取，週日則皆可領取。另外，2歲以下的孩子不建議使用鼻子的快篩試劑。

▲▼衛生局長朱家祥不建議確診三個月內施打疫苗。

針對高中以下學生施打疫苗後之反應，朱局長說明，若孩子出現4症狀應立即就醫，包括持續發燒超過48小時或活力變差、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、心跳加速、虛脫與全身紅疹等、出現疑似心肌炎症狀如胸痛、心悸或運動耐受不良等。由於台灣確診兒童出現腦炎症狀比例高，朱家祥也提醒家長應多注意重症前驅症狀，如出現包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽蓄、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽蓄、步態不穩，請立即就醫評估。

針對暫停實體上課延至6月8日，教育處代理處長翁書敏也說明，考量部分家長或學生需求，對於仍須到校之學生，請學校務必妥為規劃與照顧，並供應午餐。

