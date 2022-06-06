24小時內火化惹議！國民姑姑秀「20年拿鍋鏟家庭主婦的超前部署」

▲陳時中日前針對24小時內火化回應引爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

24小時內火化爭議持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出公文澄清是「需要24小時內通報，『儘速』火化」，被網友罵爆。兒權會理事長、「國民姑姑」王薇君則在臉書專頁提出解方，表示「用視窗型遺體袋」裝兩層，就能解決親人不能見到最後一面的問題。

陳時中5日於防疫記者會時稱，自109年1月15日公告新冠肺炎是第五類法定傳染病，並同步公告防治措施以「儘速火化」為原則，原來規定都是火化、深埋要報准，並希望儘速，沒有定時間。但隨著死亡人數增加，就出現不少家屬沒能看見過世親友最後一面的憾事，指揮中心也強調，因擔心遺體有一些氣體、病毒會外洩，對於處理屍體的人有風險，所以「屍體需要完全密封，用非滲透性的雙層屍袋，裝入後就不能再打開。」

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▲王薇君秀「特殊型遺體袋」。（圖／翻攝自王薇君臉書）

對此王薇君提出解方，她首先標註「#20幾年拿鍋鏟家庭主婦的超前部署」，並表示用「視窗型遺體袋」裝兩層，就能解決親人不能見到最後一面的問題，王薇君最後更表示「指揮中心時間寶貴，不用浪費時間找人開會了。部長若您要看視窗型遺體袋，我的辦公室就有好幾箱。」

