女騎士和愛犬車禍遭壓　他見一堆人拍照不幫忙：這社會病了是嗎？

記者楊熾興／桃園報導

1名女騎士於3日下午在桃園八德區街口，騎車與左轉小貨車發生車禍，女騎士和車上小狗被機車壓住，並不斷發出哀號聲，對向見義勇為的網友則逆向闖紅燈衝過來要把機車扶起來，卻遭圍觀民眾制止，而且路邊一堆人用手機在拍，卻沒有人過來幫忙，讓他十分火大，PO網「這社會病了是嗎？」，所幸警方趕到後將傷者送醫。網友則回「好人有好報」、「好人一切平安」。

▲女子騎車直撞轉彎貨車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲撞擊後女騎士和小狗被壓在機車下（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，本該起車禍發生於昨日下午13時許，在八德區桃鶯路與興隆街口發生，馬姓女子騎乘機車直行與江姓男子所駕駛小貨車左轉發生車禍，馬女被機車壓住，經當事人同意路過民眾協助將機車扶起，當事人經酒測值均為零，馬女身體受傷意識清楚，現場由救護車協助送醫，警方在此呼籲，用路人行車應注意車前狀況，並保持適當安全距離，避免類似情形發生。

▲警方趕到現場處理，並將傷者送醫。（圖／八德警分局提供）

由於馬女撞擊小貨車後直接被機車壓倒在地，連帶上載著的小狗被壓並發生哀號聲，對向1位胡姓民眾見狀，不惜逆向闖紅燈衝過來要把機車扶起來，卻遭圍觀民眾卻制止，而且路邊一堆人用手機在拍，卻沒有人過來幫忙，讓他十分火大，貼文「爆料公社」，直言「這社會病了是嗎？」、「所以他X的不讓我把車扶正的人，你到底在想啥，寧可壓著一條狗也要保持案場原狀，是嗎？」網友幾乎一面倒肯定見義勇為的版主，並回「好人有好報」、「好人一切平安」。