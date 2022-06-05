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北市府養網軍？前後幕僚隔空互槓　柯文哲：我們沒有錢養什麼網軍

▲▼台北市長柯文哲出席2022台北國際龍舟錦標賽。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席2022台北國際龍舟錦標賽。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍議題延燒，台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡4日爆料，PTT有11個帳號於2018年經常為柯文哲帶風向，且IP都在台北市政府，使台北市政府發言人陳智菡反駁7組與北市府無關，雙方展開隔空交火。對於養網軍爭議，柯文哲5日強調，「我們沒有錢養什麼網軍。」

柯文哲5日下午出席2022台北國際龍舟錦標賽閉幕式，會前被媒體詢問網軍爭議，柯文哲強調，「這個我倒是很有把握，因為我們沒有錢養什麼網軍。」

關於台北市政府養網軍爭議，起於PTT鄉民「LovError」日前在網路發文，妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，痛批中央未超前部署；但PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且被網友發現IP在台北市政府，甚至與其他帳號IP位置有關聯。

而民進黨籍台北市議員王閔生2日質詢後，也讓此話題持續延燒，更引來前貼身攝影官潘俊霖、前柯文哲團隊網路行銷總監吳靜怡、網紅四叉貓等人發文質疑，吳靜怡更是在臉書貼出11個IP位置，聲稱經常為柯文哲帶風向。

而台北市政府發言人陳智菡則於5日表示，經北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭，甚至hashtag「#坐等柯文哲養網軍證據」、「#千萬不要幫他隱瞞」。

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