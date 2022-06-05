進醫院規定放寬！染疫康復後3個月內「就醫陪病可免篩檢」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已累計破兩百萬人染疫，中央流行疫情指揮中心日前曾呼籲，確診三個月內不算二度染疫，但卻有民眾5月確診後，6月因陪病需求再度採檢陽性，被醫院阻擋進入。對此，指揮中心今回應，近期會發文請醫療院所注意規定修改。

有民眾抱怨自己在5/11確診，6/2因為要陪病進行採檢，但當時又採檢陽性，醫院以此為由不讓他進入，但民眾質疑，之前指揮中心曾表示，染疫後三個月內再度陽性並不算在再度染疫，質疑中央並未準確下達指引。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，類似問題在上週醫療應變組會疫有討論，近期會發文請醫療院所注意規定修改，之前針對進入醫院有規定篩檢，現行修改為確診者解隔從發病或陽性日算起，完成自主健康管理三個月內，可免除陪病等相關篩檢措施，若醫師認為臨床上有需要採檢，可進行採檢並提供給付。

羅一鈞說，染疫後三個月內者，入院例型性相關篩檢會在新規定列為免篩檢，現行雖有類似規定，不過先前有規定解隔要採檢陰性或CT值大於等於30才適用入院得免篩檢的規定，之後會把「解隔前檢驗」這條移除，只要是經過解隔程序且順利完成自主健康管理7天後都可得免篩檢。