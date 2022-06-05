　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名醫林禹宏肺臟移植後　下床走動首PO照！醫、學界紛留言打氣

▲▼名醫林禹宏肺臟移植後，下床走動首PO照 。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

▲名醫林禹宏歷經一個多月復健，終能下床走動。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

記者張靖榕／綜合報導

婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，接受親人骨髓移植1年多後突然出現多重器官排斥，今年3月又自曝必須放棄終於等到的肺臟移植，經過近3個月後，他4日再度於臉書發文，表示已進行肺臟移植手術，花了1個月終於能下床走動，踏出第一步，「你的一小步，我的一大步」。貼文吸引近3600人按讚，許多知名醫師紛紛留言為林禹宏加油打氣。

林禹宏醫師3月12日在臉書表示，原本3月6日有機會接受肺臟移植，但經和主任討論後認為捐贈者肺臟狀況不好，勉強移植的風險太高，「最終決定放棄」。不過3月31日他終於得以完成肺臟移植，之後就開始進行每天從早到晚的運動復健。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林禹宏醫師本月4日在臉書PO出術後第一次下床照，表示花了1個月下床，到當天終於能夠踏出第一步，「雖然走十步就要休息，但這已經是我移植兩個月以來最大的突破。」

畫面中醫師在醫護一旁協助下，離開病床嘗試行走，雖然看起來仍然艱難，但已比過去幾個月的情況好許多。

林禹宏醫師表示自己已使用呼吸器2年，裝上葉克膜至今也已2個月，期間肌肉不斷萎縮，從去年12月3日住進加護病房後都躺在病床上，讓肌肉萎縮得更快，需要長期復健才能恢復正常人的生活。

最後林禹宏醫師感謝台大徐紹勳主任及醫療團隊，以及「我的家人、過程中每個人的一點點，還有在身後捐出肺臟的大愛。期待走出加護病房的那天，帶著捐贈者的肺臟，繼續實現我們的心願。」

事實上林禹宏醫師3月才一度走入低谷，好不容易等到的肺臟因狀況不佳而忍痛放棄，當時已在加護病房躺3個月的他表示，「每天都期盼可以收到移植手術的通知，可是卻一而再，再而三的失望。」

眼看距離終點只差那麼一點，卻感到始終跑不到終點的林禹宏醫師，當時以試管嬰兒作為自我打氣的例子，他說自己在門診遇到許多夫婦求做試管嬰兒好多年，有些甚至堅持10年以上，甚至失敗10幾次最後終於成功懷孕的案例，「如果她們都能夠堅持，我有什麼理由可以放棄？」

這次貼文PO出後，醫師名人包括急診醫師白永嘉、ICU醫師陳志金、台大教授葉丙成、北市聯醫中興院區醫師姜冠宇等人，都在底下留言打氣。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
淡水大拜拜意外！舞獅男「3樓高墜地」昏迷　信眾嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增496例中重症、152死雙創新高！　專家：死亡數將進入高峰期

今年最久一波梅雨！明起全台下整周　低溫「探1字頭」時間曝

兒童BNT想打要快！7大施打站「今天最後一天」　快閃5天接種破2萬

兒童接種疫苗間隔有望縮短　12周改為8周

名醫林禹宏肺臟移植後　下床走動首PO照！醫、學界紛留言打氣

最大震度4級　今晨規模3.9地震

收假了！3圖曝國道9地雷　「國5北上要花7倍時間」

兒童、學生快篩明起擴大發放！條件QA一次看　第2輪實名制同步開賣

爸媽脫口「你怎麼這麼笨」留下羞辱創傷！心理師提「療癒六階段」

37歲男曝啃老2訣竅「一定要考高考」　奇葩經歷震撼網友

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

《料理之王3》Sandy大唱「嫂子賣餃子~」　選手做法式料理...Fred一看就說不可能

波特王「還原被踢始末」創新粉專！　控遭前東家封鎖：別再丟臉

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

增496例中重症、152死雙創新高！　專家：死亡數將進入高峰期

今年最久一波梅雨！明起全台下整周　低溫「探1字頭」時間曝

兒童BNT想打要快！7大施打站「今天最後一天」　快閃5天接種破2萬

兒童接種疫苗間隔有望縮短　12周改為8周

名醫林禹宏肺臟移植後　下床走動首PO照！醫、學界紛留言打氣

最大震度4級　今晨規模3.9地震

收假了！3圖曝國道9地雷　「國5北上要花7倍時間」

兒童、學生快篩明起擴大發放！條件QA一次看　第2輪實名制同步開賣

爸媽脫口「你怎麼這麼笨」留下羞辱創傷！心理師提「療癒六階段」

37歲男曝啃老2訣竅「一定要考高考」　奇葩經歷震撼網友

增496例中重症、152死雙創新高！　專家：死亡數將進入高峰期

法國世界報：歐盟公開深化與台關係　和北京保持距離

今年最久一波梅雨！明起全台下整周　低溫「探1字頭」時間曝

兒童BNT想打要快！7大施打站「今天最後一天」　快閃5天接種破2萬

兒童接種疫苗間隔有望縮短　12周改為8周

名醫林禹宏肺臟移植後　下床走動首PO照！醫、學界紛留言打氣

顏正國拍戲不看劇本「全靠發揮」　曝童星過往：沒唸書又不識字

海神直落3橫掃封王　全家便利商店優惠大放送一次看

最大震度4級　今晨規模3.9地震

收假了！3圖曝國道9地雷　「國5北上要花7倍時間」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

郭台銘甜曬女兒立蛋合照　網驚喊：岳父大人

疾管署官網出包　莊人祥緊急回應

命理師揭6月6日「芒種6禁忌」

台南Josh離婚日　親曝Amber暴行

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

她穿瑜珈褲出門　媽大罵：沒家教

最大震度4級　今晨規模3.9地震

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

粉色嬰兒遭綁紅線丟溪裡　命理師曝可能原因

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

豆腐乳放3年「整罐變黑色」！老饕急喊別丟：是極品

更多熱門

相關新聞

臉書股票大賣家曝光！前營運長桑伯格拋股5百億元　科技業第二富有女性

臉書股票大賣家曝光！前營運長桑伯格拋股5百億元　科技業第二富有女性

臉書（Facebook）營運長桑伯格（Sheryl Sandberg）日前宣布辭去擔任了14年的營運長一職，而她也取得了豐厚的報酬。根據外媒報導，她在過去10年間，一共出售了價值超過17億美元（約合新台幣500億元）臉書股票，是少數非CEO或創辦人的億萬富翁。

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

6歲腦癌女童治療延遲19天　衛生局認定舊案

6歲腦癌女童治療延遲19天　衛生局認定舊案

Meta股票代碼將改為「META」　徹底抹去Facebook名稱

Meta股票代碼將改為「META」　徹底抹去Facebook名稱

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

關鍵字：

林禹宏肺臟移植臉書婦產科名醫

讀者迴響

熱門新聞

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

她面試工作竟慘淪碎屍　恐怖殺手落網

郭台銘甜曬女兒立蛋合照　網驚喊：岳父大人

疾管署官網出包　莊人祥緊急回應

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

命理師揭6月6日「芒種6禁忌」

珍妮佛羅培茲爆要求簽「行房條款」：一週4次

「最貼心星座」TOP 3

王心凌翻紅！郭采潔卻遭批妖魔化

蔡淑臻硬上鮮肉「19禁姿勢」全拍下　PTT暴動：太色了！

男歌手離婚2年翻舊帳　前妻憋20年抓狂痛哭：為何逼我變瘋女人

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面