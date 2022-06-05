名醫林禹宏肺臟移植後　下床走動首PO照！醫、學界紛留言打氣

▲名醫林禹宏歷經一個多月復健，終能下床走動。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

記者張靖榕／綜合報導

婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，接受親人骨髓移植1年多後突然出現多重器官排斥，今年3月又自曝必須放棄終於等到的肺臟移植，經過近3個月後，他4日再度於臉書發文，表示已進行肺臟移植手術，花了1個月終於能下床走動，踏出第一步，「你的一小步，我的一大步」。貼文吸引近3600人按讚，許多知名醫師紛紛留言為林禹宏加油打氣。

林禹宏醫師3月12日在臉書表示，原本3月6日有機會接受肺臟移植，但經和主任討論後認為捐贈者肺臟狀況不好，勉強移植的風險太高，「最終決定放棄」。不過3月31日他終於得以完成肺臟移植，之後就開始進行每天從早到晚的運動復健。

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林禹宏醫師本月4日在臉書PO出術後第一次下床照，表示花了1個月下床，到當天終於能夠踏出第一步，「雖然走十步就要休息，但這已經是我移植兩個月以來最大的突破。」

畫面中醫師在醫護一旁協助下，離開病床嘗試行走，雖然看起來仍然艱難，但已比過去幾個月的情況好許多。

林禹宏醫師表示自己已使用呼吸器2年，裝上葉克膜至今也已2個月，期間肌肉不斷萎縮，從去年12月3日住進加護病房後都躺在病床上，讓肌肉萎縮得更快，需要長期復健才能恢復正常人的生活。

最後林禹宏醫師感謝台大徐紹勳主任及醫療團隊，以及「我的家人、過程中每個人的一點點，還有在身後捐出肺臟的大愛。期待走出加護病房的那天，帶著捐贈者的肺臟，繼續實現我們的心願。」

事實上林禹宏醫師3月才一度走入低谷，好不容易等到的肺臟因狀況不佳而忍痛放棄，當時已在加護病房躺3個月的他表示，「每天都期盼可以收到移植手術的通知，可是卻一而再，再而三的失望。」

眼看距離終點只差那麼一點，卻感到始終跑不到終點的林禹宏醫師，當時以試管嬰兒作為自我打氣的例子，他說自己在門診遇到許多夫婦求做試管嬰兒好多年，有些甚至堅持10年以上，甚至失敗10幾次最後終於成功懷孕的案例，「如果她們都能夠堅持，我有什麼理由可以放棄？」

這次貼文PO出後，醫師名人包括急診醫師白永嘉、ICU醫師陳志金、台大教授葉丙成、北市聯醫中興院區醫師姜冠宇等人，都在底下留言打氣。