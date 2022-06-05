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「國內線機票6／30上漲」漲幅一次看！住離島1原因免怕荷包痛

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▲國內線機票即將上漲。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局表示，受到航空燃油價格持續上漲影響，今年6月30日起航空業者將依規定調漲國內線全額運價，各航線平均漲幅約4.8％，平均調漲新臺幣100元，其中華信航空台北－金門航線漲幅最高，上漲9.6％、232元。為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

民航局表示，由於航空燃油價格持續上漲，連續三個月平均價格本月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民用航空局表示，航空業者將依規定調漲國內線全額運價，預計本月30日生效。

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各航線平均漲幅約4.8%，平均調漲新臺幣100元，另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

▲國內線機票6/30起上漲，新舊機票價格比對。（圖／民航局）

▲國內線機票6/30起上漲，新舊機票價格比對。點圖可放大（圖／民航局）

國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲迄今，由於國內航線票價於103年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

民航局表示，依據中油本月1日公告之航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買6月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

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