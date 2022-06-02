陸國內線機票大漲價　官方：市場回暖「票價回歸正常水平」

▲上海浦東機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸許多網友近日在網路上抱怨機票價格上漲。對此，大陸民航局相關負責人表示，補貼政策實施前，由於航空運輸市場有效需求嚴重不足，供求關係嚴重扭曲，國內航線平均票價遠低於行業平均公布票價水平，「隨著全國疫情形勢的好轉，航空市場逐漸回暖，機票價格勢必逐步回歸正常水平。」

根據《中國民航報》報導，廣州民航職業技術學院副教授、民航專家綦琦指出，疫情兩年多以來，因市場需求大幅減少，機票價格持續保持低位，旅客已經習慣低價機票，可能對於票價正常回歸還不太適應。

民航領域專家林智傑提到，補貼政策有助於民航市場秩序的恢復，在燃油成本高企的情況下，機票價格有所恢復，同時更重要的是有效減少了航班取消變更，讓旅客出行有更多確定性。

民航局強調，隨著全國疫情形勢的好轉，航空市場逐漸回暖，機票價格勢必逐步回歸正常水平，「民航局也將進一步加強對國內航線票價的監測，切實維護消費者合法權益。」

另外，網路上也有人指出，航空公司提高票價，是為了壓低客座率，以獲得更多補貼。對此，民航局解釋，根據政策規定，補貼是補航班實際收入不足以彌補航油、航材消耗、飛行員小時費等變動成本的部分，而提高票價會增加收入，減少虧損，獲得補貼的金額就會減少，因此，從補貼原理上講，不會存在航空公司通過提高票價多得補貼的可能。