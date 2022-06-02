美股連二黑！通膨焦慮未減　道瓊再跌176點

▲美國股市3大指數今天再收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。台積電ADR跌0.42%、收94.90元。
道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。
標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。
費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。
▲美國股市3大指數今天再收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。台積電ADR跌0.42%、收94.90元。
道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。
標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。
費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。
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