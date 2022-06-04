女友突然停止抱怨生理痛！他開電腦才知「超綠真相」：該攤牌嗎

▲女友突然停止抱怨生理痛，男子一查才知道綠光罩頂。（示意圖／達志示意圖）



記者柯振中／綜合報導

女性每個月會有生理期，期間情緒不穩定在所難免。不過，一名男子訴苦，女友先前生理期來臨時，都會抱怨身體痛，他也會幫忙送點東西、每天接送上下班，沒想到近期突然變得不會抱怨，他一查才發現自己綠光罩頂，也不曉得該如何是好。

這名男子在「爆怨公社」分享，先前女友只要生理期來，就會不斷抱怨身體痛，他也會幫忙送黑糖水、暖暖包，並幫忙接送上下班，但後來因為碰上疫情，在家工作久了以後，他變得不愛出門，於是讓女友自行上下班。

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不過，女友5月生理期來臨時，一反常態沒有抱怨，他原先以為是轉性了，後來才發現女友貼了某塊造型特別的貼布，女友告知「是朋友送的」，但神色相當不自然，於是他偷看了通訊軟體，才知道是女友以前暗戀的學長贈送的。此外，男子還發現，原來女友每次獨自出門上班，都是跑到住家的巷口，由學長接送下班。

▼男子原先會趁著女友生理期做出貼心舉動，後來因為居家上班，人變得比較懶，於是叫女友自行上下班。（示意圖／ETtoday資料照）



2人約定休假出門玩，但女友臨時以「下午有約」為由，決定不出門，男子原先沒有想太多，等到女友出門後，又偷看了電腦的通訊軟體，才知道女友又跑去找學長，還告知「學長你等等到巷口超商等我，不要進來喔，會被我男友看到」，讓他瀕臨崩潰，不曉得該不開攤牌，也不知道是不是自己想太多。

網友們看完以後，也替男子感到慶幸，還好不是婚後才發生這種事，趕快放生就好，「觸碰到男人的底線了，還好發生在婚前」、「還好只是男女朋友而已…分手快樂」、「用電腦賴回覆：學長，我男友已經看到囉～大方一點直接把我接走吧」、「這種情傷最好放下，趕緊放生給她自由吧，總比以後結婚才背叛你好。」

▼男子看見通訊軟體的對話，才知道女友臨時有約，是要跟學長出門。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



得到網友們的答案後，男子也決定攤牌，他也自認平時對女友不差，一開始是因為生氣、難過才會發文，原先也想剪爛學長送的貼布、將女友的物品全丟出家門，冷靜後覺得還是算了，「就當我運氣不好吧。」

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