端午加碼獎金誰會是幸運兒？「芒種」節氣5生肖財運最旺　

文／命理老師 邱彥龍

台彩公司今年端午加碼總獎金為6.6億元，為歷年端午加碼次高的獎金，其中大樂透100組100萬元獎金將開到全部送出或到6月24日為止、威力彩則將是機動加碼到7月14日為止，誰會是這波端午加碼的幸運兒？國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6月6日到6月21日這段芒種節令期間，有五個生肖財運當頭，最有機會開花結果。

▲芒種節氣財運最旺五個生肖（圖／unsplash）



邱彥龍老師分析，在芒種節氣裡（6／6至6／21）財運最旺五個生肖，分別是：

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Top5 ： 狗



生肖屬狗者，6月6日到6月21日可以善用網路，往宗教、玄學、心靈治療方面積極拓展，會有非常優異的收穫，但要注意詐騙集團騙錢或仙人跳事件。

Top4 ： 雞



生肖屬雞者，6月6日到6月21日容易有升官發財機會，也有機會成為焦點，但好名氣或壞名氣則端看平時積累，建議不妨可以朝媒體、網紅或站在檯面表演的機會去爭取，能一舉得名，事業通達。

Top3 ： 羊



生肖屬羊者，6月6日到6月21日工作運超強，把動力拿出來火力全開，財富、升官都指日可待，且會有閃婚或者女友突然懷孕的情況發生。

Top2 ： 馬



屬馬的朋友，6月6日到6月21日期間偏財運、投資運皆旺，只是要注意簽訂契約或合同時要特別審查，儘量讓其甄於完善，若只有口頭上協定，容易有風險或變卦；單身馬這段時間可以找心怡的對象出去，有機會可以脫單。

Top1 ： 虎



屬虎的朋友，6月6日到6月21日期間擁有強大鬥志，不要有太多想法讓自己三心二意，衝就對了，事業、財運有快速收成的機會，適合單打獨鬥，抓準屬於你的好運，莫讓他人影響。

▲屬虎朋友，事業、財運有快速收成的機會。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師指出，芒種這段時間火星落於牡羊，是積極進取的好時機，只要把心思放在工作上，會是學習成長的好時機，謹記多做事少說話，衝勁十足必有豐收，勿憑感覺做事，否則只會拖垮自己人生。

邱彥龍老師也表示，6月6日進入芒種後也正式進入午火月，許多好事會突然降臨，不管是感情、財運、學業都是，重心擺在哪裡、成就就在哪裡，但請務必專心一意，才能發揮功效。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師