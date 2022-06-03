　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午加碼獎金誰會是幸運兒？「芒種」節氣5生肖財運最旺　

文／命理老師 邱彥龍

台彩公司今年端午加碼總獎金為6.6億元，為歷年端午加碼次高的獎金，其中大樂透100組100萬元獎金將開到全部送出或到6月24日為止、威力彩則將是機動加碼到7月14日為止，誰會是這波端午加碼的幸運兒？國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6月6日到6月21日這段芒種節令期間，有五個生肖財運當頭，最有機會開花結果。

▲節氣 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲芒種節氣財運最旺五個生肖（圖／unsplash）

邱彥龍老師分析，在芒種節氣裡（6／6至6／21）財運最旺五個生肖，分別是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top5 ： 狗

生肖屬狗者，6月6日到6月21日可以善用網路，往宗教、玄學、心靈治療方面積極拓展，會有非常優異的收穫，但要注意詐騙集團騙錢或仙人跳事件。

Top4 ： 雞

生肖屬雞者，6月6日到6月21日容易有升官發財機會，也有機會成為焦點，但好名氣或壞名氣則端看平時積累，建議不妨可以朝媒體、網紅或站在檯面表演的機會去爭取，能一舉得名，事業通達。

Top3 ： 羊

生肖屬羊者，6月6日到6月21日工作運超強，把動力拿出來火力全開，財富、升官都指日可待，且會有閃婚或者女友突然懷孕的情況發生。

Top2 ： 馬

屬馬的朋友，6月6日到6月21日期間偏財運、投資運皆旺，只是要注意簽訂契約或合同時要特別審查，儘量讓其甄於完善，若只有口頭上協定，容易有風險或變卦；單身馬這段時間可以找心怡的對象出去，有機會可以脫單。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，6月6日到6月21日期間擁有強大鬥志，不要有太多想法讓自己三心二意，衝就對了，事業、財運有快速收成的機會，適合單打獨鬥，抓準屬於你的好運，莫讓他人影響。

▲屬虎朋友，事業、財運有快速收成的機會。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師指出，芒種這段時間火星落於牡羊，是積極進取的好時機，只要把心思放在工作上，會是學習成長的好時機，謹記多做事少說話，衝勁十足必有豐收，勿憑感覺做事，否則只會拖垮自己人生。

邱彥龍老師也表示，6月6日進入芒種後也正式進入午火月，許多好事會突然降臨，不管是感情、財運、學業都是，重心擺在哪裡、成就就在哪裡，但請務必專心一意，才能發揮功效。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
獨／爆乳妹抽到Mini Cooper！　倒楣一整周瞬間翻身
阿公性侵13歲孫女懷孕了！　她求輕判原因鼻酸
名醫確診「1天吃3顆蛋」！　自揭染疫歷程：連劇都追不了
發現威迪茲抹油　味全龍「柯南」是他：球怎麼黑黑的
《浪姐3》2淘汰名單曝光！　王心凌一看「忍到後台暴哭」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

台東+911！未接種疫苗女性確診死亡　18群聚場所再增40病例

獨／爆乳妹爆衰一週！偽陽還扭傷擺咖　幸運逆轉⋯抽中百萬汽車

彰化+4306！6／6起第二輪實名制快篩開賣　部分學校加發4劑

正妹吃壽司「桌上巨乳放鮮蝦」　網暴動：不要玩食物

端午「登玉山吃粽子」　616隊2858人搶排雲山莊...中籤率2.8%

昨增19.3萬人打疫苗「創此波疫情新高」　87%都是打BNT！

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

滑水道不給力男童靠自己　手腳並用緩緩蠕動超無奈

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

台東+911！未接種疫苗女性確診死亡　18群聚場所再增40病例

獨／爆乳妹爆衰一週！偽陽還扭傷擺咖　幸運逆轉⋯抽中百萬汽車

彰化+4306！6／6起第二輪實名制快篩開賣　部分學校加發4劑

正妹吃壽司「桌上巨乳放鮮蝦」　網暴動：不要玩食物

端午「登玉山吃粽子」　616隊2858人搶排雲山莊...中籤率2.8%

昨增19.3萬人打疫苗「創此波疫情新高」　87%都是打BNT！

士東遭女網紅控吃霸王餐？　台啤英熊GM哈孝遠回應了

超高速成人愛情　《第六感之吻》尹啟相吻上徐智慧霸氣：我們做吧

馬斯克預告「特斯拉裁員10%」　路透：他感覺經濟糟了

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

狂淋蒜汁蔥花大加分！台南深夜鹽水雞排滿人　排骨酥輕咬骨肉分離

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

女兒訂居隔SOP「違者罰300」　網破盲點：沒必要！但1類人秒懂

陪審團發聲？嗆安柏赫德：說的全是屁話　「和她對到眼就不舒服」　

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　網轟：根本詐欺

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

快訊／今暴增142死！本土增7萬6517例

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

怎麼避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想

更多熱門

相關新聞

侄子返家過端午節　叔叔陳屍山上水源地

侄子返家過端午節　叔叔陳屍山上水源地

苗栗縣泰安鄉一名60歲謝姓男子，多日前出門未歸，直到相依為命的姪子休假回家後才發現異常，姪子報警求助，經警、消與山城救難協會搜尋，終於在2日早上於山區一處水源地溪流發現死者。

還有一波車潮　高公局曝下午國道「4地雷」

還有一波車潮　高公局曝下午國道「4地雷」

端午連假這天「降雨熱點擴大」　下波鋒面時間曝

端午連假這天「降雨熱點擴大」　下波鋒面時間曝

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

疫情車流少　交長：台鐵有上班「西線無戰事可出遊」

疫情車流少　交長：台鐵有上班「西線無戰事可出遊」

關鍵字：

邱彥龍命理運勢端午生肖芒種

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

250人班機失聯　竟是機師睡死

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面