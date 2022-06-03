旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

▲業者爭取國旅旅行團取消疫苗三劑令，觀光局長張錫聰表示將提報指揮中心評估。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

目前國旅有疫苗三劑令，與不特定人士一起參加旅行團，需打滿3劑COVID-19疫苗，過往引發旅遊業者反彈，外界傳出振興國旅方案7月15日後，也會同步取消三劑令。觀光局長張錫聰鬆口表示，相關意見將提給指揮中心評估，但沒有時間表，希望很快就解除。

張錫聰表示，參團需打滿三劑疫苗，可參加不特定人數的旅行團，但若是家族間認識或同公司學校者，則不受限制，僅限參加不特定人旅行團，因現行疫苗施打率高，過段時間會把業者意見和情況，提給指揮中心評估，但沒有時間表，希望三劑令很快就解除。

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張錫聰指出，目前有一部分檢疫政策在鬆綁中，目前先利用鼓勵方式，打滿三劑可加碼國旅補助，至於何時要取消三劑令，要看指揮中心對疫情的評估。

針對邊境檢疫縮短後，業者是否可組團出國？張錫聰表示，有可能，過去台灣防疫做得不錯，但疫情高峰期比較國外慢，鄰近國家高峰期都走過了，一天確診20到30萬都已降到5萬或6萬，出現走下坡趨勢，因此陸續可以開放出入境，同樣的，台灣也是會走上這條路，要由專業指揮中心評估，現在觀光局就是先準備。