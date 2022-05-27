邊境開放時間點就在下月！　觀光局：已擬妥草案

▲國人太想出國，指揮中心透露將研議邊境鬆綁政策。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

日本6月10日起開放外國旅行團，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27日）鬆口已在研擬開放邊境政策，「時間大概就在下個月」，將與各部會討論。對此，觀光局表示，5月上旬也召回導遊培訓，旅行社接待旅遊業務指引草案已擬妥，未來是否施打三劑疫苗才能入境、有無總量管制，將配合指揮中心政策。

6月過後，台灣有機會開放邊境，指揮中心近期將邀各部會討論，對此，觀光局回應，目前衛福部尚未針對下月邊境政策找觀光局討論，但因應開放出國和入境旅遊，觀光局於去(2021)年底到今(2022)年5月25日，共開過6次會議，主要工作是將入出境接待、旅行社接待旅遊業務等指引草案擬出，日前指揮中心也提供指導意見，因此依此也做了修正，近日會再提報指揮中心。

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觀光局指出，針對國外旅客入境來台，入境前旅行社要做甚麼，入境後旅行社該如何處理，以及旅客的保險等都有相關規畫，也協調金管會、保險局協助設計新保單。

▲國門評估開放，下半年國人有機會組團出國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局表示，未來開放入境旅客資格，將配合指揮中心協調研議，是否需要施打三劑疫苗等才能入境，還要再與指揮中心確認；另針對進來的旅客，有無總量管制的考量，是否會用漸進式的方式開放入境的旅客量，都會有考量。

觀光局強調，各界一直期待，下半年能有望開放國境，很多大型旅行社都已陸續召回員工，小型業者也提供員工培訓，觀光局已經在5月11日協助召回導遊培訓，當導遊接待來台旅客要採取何種方式接待、對病毒要有認識等，第一梯次已經有數百人參加培訓，未來將持續再辦理。

針對未來開放邊境是採先入境、後出境？或是出入境同時開放？觀光局表示，該部分需配合指揮中心防疫政策，觀光局已蒐集各國開放邊境資料提供給指揮中心參考。