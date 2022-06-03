8K湛藍色地球絕美景象首曝光　陸太空人秀超高清宇宙視角

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟13號任務完成後，首度曝光由太空人王亞平、翟志剛及葉光富在太空船上拍下的8K地球超高清影片，影片裡的湛藍色地球在漆黑一片的宇宙中顯得格外耀眼奪目，地球上空的大氣擾動產生的多樣雲系，配合著深藍色的海水和黃綠相間的陸地，形成一部絕美的「宇宙視角」史詩大片。

▲大陸公布首支由8K超高清鏡頭拍下的湛藍色地球絕美影像。（圖／翻攝人民網，下同）

《環球網》報導，中國載人航天（航太）進入8K時代！首支載人航天8K超高清短片帶你身臨其境，和神舟十三號航天員（太空人）乘組一起，沈浸式體驗在軌的精彩瞬間。如今，神舟十四號航天員乘組即將上演太空出差接力，完成中國空間站（太空站）在軌建造！讓我們共同期待他們的精彩旅程！

大陸首度公布的這支影片共2分18秒，主要呈現太空人在軌航行時的工作及在太空站的日常片段，其中，利用太空船上掛載的8K超高清鏡頭拍下的地球美景，格外引人注目。

鏡頭下的地球湛藍動人，地表上的地形地貌呈現黃褐色和綠色的繽紛色彩，再加上深藍色的海洋和潔白的雲系，呈現出地球的迷人之處。此外，影片也紀錄貨運太空船天舟二號從宇宙中返航前的最後身影及太空人出艙拍下的神舟13號太空船停泊在宇宙空間中的姿態。