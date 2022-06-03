上海政法學院線上課男子亂入露下體　網友嘆：林子大，什麼鳥都有

▲一名藍衣男子亂入上海政法學院舉辦的線上講座，對鏡頭脫褲露出下體。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海政法學院一場線上講座正在進行時，一名身穿藍衣服的中年男子，竟然亂入線上課程，光明正大的跨坐在沙發上裸露下體，噁心畫面也同步播送至正在上課的講師和學生。畫面經微博爆料後，有網友便感嘆，網課（線上課程）發達後，陌生人亂入的情況越來越多，「林子大了，什麼鳥都有。」

▲這場上海政法學院舉辦的線上講座，由大陸最高院法官主講。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，不雅的一幕發生在1日上午上海政法學院法律學院的一場線上講座中，講座主題為《刑事庭審駕馭能力》，主講人來自最高人民法院，是一位二級高級法官。講座時間從8時30分至11時30分，通過某視頻（影音）會議平台進行。

根據網傳的畫面顯示，線上課程進行時，同時顯示多方聽眾的場景和畫面，在主畫面上，一名男子跨坐在沙發並脫掉褲子正對著鏡頭。部分參與講座的聽眾及時向主辦反應，這名男子裸露了下體，主持人也提醒，「不要發送任何與授課內容無關的東西。」

由於這場線上講座的海報上，清楚寫明主講人背景身份，連線上會議室的識別號碼也都寫在上面，也就是說，看到會議號碼的人，都可以輕易進入線上講座聽講。

對於線上講座發生脫序行為，上海政法學院相關人員回應，當時已報警處理，警方正在調查，「聽講座的主要參與者還是學生，人數並不多，有不雅動作的男子並不是校內人員，學校也會對此事保持密切關注。」