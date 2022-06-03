病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

▲許多人在疫情期間會使用視訊門診看病。（示意圖／慈濟醫學中心提供）

記者張乃文／綜合報導

不少診所為了服務民眾，加入視訊診療的行列。不過，兒科醫師陳木榮在臉書寫了4個「拜託大家一下」，分別是他在視訊診療時遇到的事件，而網友們看完紛紛表示，「根本鬼故事」、「原來奇葩這麼多，傻眼。」

外號「柚子醫師」的兒科醫師陳木榮在臉書提到，為了視訊門診，診所也申請了通訊軟體帳號，但純粹是為了視訊診療使用，並無其他功能。不過，自視訊門診開始，醫師似乎遇到不少「無奈」事件，他在臉書以4個「拜託大家一下」，分別描述了不同的小故事。

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「拜託大家一下，請不要傳送『掛號』兩個字進診所的Line。」陳木榮說，每次看到這兩個字都會很緊張，更形容，總是有拿起印章衝下樓去領掛號信的衝動。他建議，如果想要看病、掛號，請直接打電話進診所。第二個「拜託大家一下」則是在視訊門診結束後，就是看診完成，請不要傳送「我剛剛忘了問，明天可以吃肉粽嗎？」這些問題到診所帳號。

▲有醫師表示，診所開設視訊門診帳號真的只為了看診，沒有提供24小時諮詢服務。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳木榮表示，診所的帳號就是為了視訊門診，「有什麼問題請在視訊門診的時候一次問完」，有診所的Line不代表診所要跟你聊天，也不代表診所要跟你來回不斷回答問題的。接著「拜託大家一下」半夜在上面問問題「請問我的孩子發燒一直退不下來怎麼辦？」沒想到，大半夜沒有人回覆之後，一大早又傳了幾個問號「？？？」

陳木榮再次強調，診所的Line真的就只是為了「視訊門診」，不是要留給你「24小時諮詢」的。但他仍發揮醫師的衛教精神，順道提醒大家，孩子發燒請多注意精神跟活動力、適當補充水分，溫度太高可考慮吃退燒藥，精神活動力不好或持續高燒不退請就醫。

最後的「拜託大家一下」故事則讓許多網友傻眼。陳木榮說，看完視訊門診，就請至診所過卡、付費、拿藥單去藥局領藥，請不要看完視訊門診之後傳送這段話「真的很抱歉，我發現我的狀況好像不需要看病，請問剛剛完成的視訊門診可以取消當作沒看過嗎？」

讓陳木榮直言，去看完電影後，可以跟電影院說「我好像沒有那麼想看電影，剛剛看的這場電影可以取消當作我沒有來看過嗎？」而這段小故事也引來網友討論，「當作沒看過這個也太無恥了吧」、「真的什麼人都有欸」、「柚子醫師辛苦了」。