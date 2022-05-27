見他為病人保險「加班寫診斷書」　醫衝病房怒轟：醫師是來救人的

▲不少民眾會為了請領保險，請醫師開立診斷書。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊晏琳／綜合報導

為了請領保險，不少病人會要求醫師開立診斷書，並詳細註記住院、出院時間；許多民眾前陣子也因保單問題，急著前往急診PCR，累垮醫護。有醫師也分享過往經歷，當時為病人保險加班寫診斷書，主治醫師看到後便拉著他對病人家屬大吼「醫師的工作是要救人的」，令他印象十分深刻。

兒科醫師陳木榮在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享20幾年前剛畢業、當上住院醫師時的事情。某天他晚上10點多還待在護理站沒有離開，指導他的主治醫師剛好來病房查房，「他很驚訝我竟然還沒有下班回家。」

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主治醫師站在他身後，看到他在電腦上打著診斷證明書：「病人於民國幾年幾月幾日住院、幾月幾日出院、此次住院共幾天、幾月幾日住院、幾月幾日出院、此次住院共幾天、幾月幾日住院、幾月幾日出院、此次住院共幾天、幾月幾日住院、幾月幾日出院……」。

陳木榮說，那時病歷未完全電腦化，該病人住院出院超過50次，「我白天要照顧病人，根本沒辦法整理出完全沒錯誤的診斷證明書，只能在下班之後留下來處理這件事。」

主治醫師看到後非常氣憤，拉著陳木榮到病人的床邊對著病人家屬大吼「醫師的工作是要照顧病人、是要救人的，不是來幫你量身訂作診斷證明書申請保險的！」餘怒未消，又衝回護理站，把病人及腰高的紙本病歷抱到病人床邊，對病人說：「叫你的保險公司自己來影印病歷，叫他整本影印回家自己慢慢看，讓我的住院醫師回家休息，讓他明天可以繼續救人！」

此事也讓陳木榮感嘆，最近只要有人要求他診斷證明書一定要特別寫什麼內容，保險公司才會給付，「我的腦中就會響起當時這位老師說的話」，他也在文末寫到，可以請醫師開診斷證明書，但是不能強迫醫師一定要在診斷證明書寫什麼內容。