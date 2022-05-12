防快篩盤多人共用！醫實測納悶：難剪斷　網揭「超大漏洞」吵翻

記者李佳蓉／綜合報導

3類人快篩陽性視同確診今（12）日上路，為防止有心人士冒用他人陽性檢測結果，產生「一個快篩盤多人使用」亂象，有醫院公告要於視訊最後將快篩盤剪斷。兒科醫師陳木榮實測後發現一般剪刀超難剪斷，最後必須出動剪線鉗，認為可將快篩盤剖開剪斷快篩線。引發網友熱議。

▲柚子醫師實測，必須出動剪線鉗才能剪斷快篩試劑。（圖／截自柚子醫師粉專）

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小兒科醫師陳木榮在粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》指出，視訊快篩確診上路，他也不斷在思考流程，為了避免同一個快篩盤多人使用，有醫院公告視訊的最後要在鏡頭下把快篩盤剪斷，他納悶地說，「我自己試了一下，說真的，用一般剪刀很難剪斷快篩盤，我最後出動了剪線鉗才成功。」

陳木榮提醒，若真的剪不斷，在醫師視訊面前把快篩盤剖開，將裡頭的快篩條剪斷也可以，並PO出自己剖開快篩盤的照片，供民眾參考。

▲北市聯醫公告流程，請民眾準備剪刀剪斷或折斷快篩試劑。（圖／北市府提供）

不少網友看完直喊傻眼，「很不解耶」、「但……首先家裡要有這把鉗子」、「詭異的政策」、「不是啊！病人用過這麼噁心，還要去剪它」、「又是一擾名的魔政策」。

也有網友提出較實際且快速的做法，「是不是拿奇異筆塗掉就好，感覺破壞起來很勞師動眾」、「視訊當下直接拿奇異筆把整條框塗黑可以嗎？」、「用美工刀把中間劃一刀不是比較簡單？」、「寫上名字不行嗎」。

此外，也有人質疑該策略存在大漏洞，「如果確診者，驗多次，只銷毀一個……這要求不也是有漏洞？」、「感染者一直驗都是兩條線，可以無限複製啊！剪掉一個盤還有千千萬萬個盤」、「剪開又如何...有心的話叫同一個人再篩一次就好了啊」。