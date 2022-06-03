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四川6／1震度6.1級地震致4死42傷　14227人受災4582間民宅受損

記者魏有德／綜合報導

四川雅安市的蘆山縣及寶興縣於1日先後發生震度6.1級與4.3級地震，由於該地震為2013年造成嚴重災情的雅安地震餘震，且為震源深度17公里及18公里的淺層地震，連遠在成都的市區民眾都有震感，因此，地震發生後，當地應急管理部隨即組織救援人力進入震中災區查探救援。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

▲6／1雅安地震造成4人及42人受傷。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

《央視》報導，截至6月3日凌晨5時，地震共造成4人死亡（均在寶興縣）、42人受傷（寶興縣31人，蘆山縣11人），受傷人員已全部送往醫院救治。據初步統計，地震共造成雅安市14427人受災（寶興縣7505人、蘆山縣5470人、雨城區83人、滎經縣40人、天全縣214人、名山區1115人）。

四川雅安市應急管理局副局長彭德軍表示，截至目前，雅安市房屋嚴重損壞135間、一般損壞4447間，「當地周密細緻做好受災群眾臨時安置工作，通過投親靠友、集中安置等方式，對受威脅區域群眾做到應轉盡轉。」

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 新華社）

▲雅安地震發生後，民眾疏散至臨時安置點確保安全。（圖／翻攝 新華社）

彭德軍指出，地震發生當晚，連夜將8個重點鄉鎮群眾全部疏散，就近安全避險，組織專業技術力量開展安置點規劃選址、安全評估和建設管理工作；設置寶興中學、寶興體育館、蘆山縣鳳禾村村委會等轉移安置點61個（寶興縣34個，蘆山縣27個）。

地震發生後，災區緊急轉移安置13028人，其中集中安置7215人，分散安置5813人。緊急調運帳篷1000頂、棉被5000床、帳篷燈1000台、折疊床3300張、防潮墊8600張送往災區。組織調運糧油、蔬菜、衣被、藥品等物資，確保安置點基本生活物資供應。

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