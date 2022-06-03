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慈濟結合4個國際組織　人道援助關懷烏克蘭難民

▲▼慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，將能全方位提供烏克蘭難民所需。（圖／記者林佳予翻攝）

圖、文／林佳予

俄烏戰事將邁入第100天，慈濟持續與國際慈善組織及跨宗教機構合作，6月2日台灣時間晚上8點，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表與四個國際組織簽約，包含空運連結賑災物流基金會(Airlink)、基督復臨安息日會安澤國際救援協會(Adventist Development and Relief Agency，簡稱ADRA)、世界健康基金會(Project Hope)、世界希望國際基金會(World Hope International)，共同為幫助烏克蘭難民急需的藥物、醫療設備及其它必需品之物資運輸，以增加援助難民所需的物資量。

World Hope International董事長及執行長約翰．里昂(John Lyon) 表示，摩爾多瓦共和國是歐洲人均收入最低的國家，卻接納幾乎一半全國人口的烏克蘭難民，提供免費醫療服務，若戰事繼續擴大，將可能湧入更多難民，摩爾多瓦願意繼續敞開大門迎接難民，他們給世界上了一堂人性最美的課，這也是我們仍持續關注緊急糧食提供、乾淨飲用水設施、社區安全等事務。

▲▼慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，將能全方位提供烏克蘭難民所需。（圖／記者林佳予翻攝）

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▲慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，顏博文執行長(中)表示這將能全方位提供烏克蘭難民所需。

Project HOPE執行副總克里斯．斯科佩克(Chris Skopec)指出烏克蘭的醫療院所不是被武裝攻擊，就是缺乏藥品、醫材、儀器可治療病人，曾遇到一位護理師，他經歷槍砲轟炸、超時工作、物資短缺，精神壓力已淹沒他的專業訓練與經驗能力，心中只有無止盡的愧疚，甚至逃離戰區後，這些壓力依然壓迫著他。

Airlink董事長及執行長史蒂文．J．史密斯(Steven J. Smith)指出，這樣巨大的人道危機單靠一個組織或國家難以維持，因此需要多方的合作。我們五個組織的合作可將藥品、醫療設備、公衛物資送往烏克蘭以及摩爾多瓦。

ADRA專案副總伊馬德·馬達納特(Imad Madanat)表示，ADRA在烏克蘭有多個分支機構，了解烏克蘭各區民眾的需求，也經常與在地組織與醫院合作，能快速將有限的物資提供給最迫切的對象。我們會提供緊急援助，例如：食物、飲水、收容所，但也面臨到醫療物資的缺乏，有了多方的合作夥伴關係，我們可以加強醫療的服務以及藥品的快速運送。

▲▼慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，將能全方位提供烏克蘭難民所需。（圖／記者林佳予翻攝）

▲慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，慈濟慈善事業基金會由顏博文執行長(中)代表簽署。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，到目前為止共有11個國家的慈濟人齊聚波蘭關懷烏克蘭難民，在波蘭4個城市舉辦超過4萬多人的物資發放，物資包含購物卡、環保毛毯、睡袋、食品等。

顏博文執行長表示，四個合作夥伴都各有其所專長，分別針對運輸、提供醫療用品、衛生用品、乾淨的水等人道援助的資源，而慈濟是親自執行與關懷，五個組織共同合作就是為了能更全方位幫助烏克蘭難民，與合作夥伴進行醫療用品的人道支援，送到受戰爭影響烏克蘭、摩爾多瓦等國的醫療機構。

根據聯合國難民署資料，全球被迫流離失所人數在2021年底上升至9千萬人，2022年2月在烏克蘭的戰爭讓800萬烏克蘭人在境內流離失所，更有超過600萬烏克蘭人逃到國外，因此全球已有超過1億人被迫流離失所，相當於全球總人口超過百分之一。

▲▼慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，將能全方位提供烏克蘭難民所需。（圖／記者林佳予翻攝）

▲慈濟6月2日與國際組織簽署合作備忘錄，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文(第二排左視窗，中) 、World Hope International董事長及執行長約翰．里昂(第二排中) 、Project HOPE執行副總克里斯．斯科佩克(第二排，右)、ADRA專案副總伊馬德·馬達納特(第三排，左)、Airlink董事長及執行長史蒂文．J．史密斯(第三排，右) 代表簽訂。

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