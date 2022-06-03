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俄烏戰事百日回顧　數萬平民喪命、城市化為廢墟

▲▼瑪麗亞（Mariya）女兒女婿魂斷俄軍轟炸。（圖／路透）

▲烏俄戰爭造成數萬平民喪命，並將數座城市化為廢墟。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯2月24日凌晨入侵烏克蘭，引發歐洲數十年來最嚴重衝突。隨著俄國擴大對烏東的控制，法新社回顧100天來的戰事，這場戰爭造成數萬平民喪命，並將數座城市化為廢墟。

2月24日：俄羅斯入侵

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布，以「非軍事化」和「去納粹化」為由，對前蘇聯國家烏克蘭採取「特別軍事行動」，保護烏克蘭境內講俄語的人。

俄國空襲數座城市空襲並發射飛彈，展開全面入侵。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾留在基輔，領導軍民抵抗俄國侵略。

▲▼俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

2月26日：大規模制裁

西方國家對俄國實施前所未有的制裁措施，並向烏克蘭提供軍事援助。針對俄羅斯飛機關閉領空，並禁止俄國參加體育和文化活動。

2月27日：核威脅

蒲亭將俄羅斯包括核武器在內的威懾力量置於置於高度戒備狀態，被視為阻止西方國家干預烏克蘭戰事的警訊。

2月28日：第一次會談

在基輔和莫斯科的第一次和談中，俄國要求承認其對克里米亞的主權、烏克蘭的「非軍事化」和「去納粹化」，以及保證烏克蘭永遠不會加入北大西洋公約組織（NATO）。烏克蘭則要求俄羅斯完全撤出烏國領土。

3月3日：刻松淪陷

俄軍攻擊烏克蘭南部海岸，試圖將烏東親俄分離主義分子控制的領土與俄國吞併的克里米亞半島連成一氣。

3月3日，烏克蘭南部濱臨黑海的刻松（Kherson）成為第一個淪陷的城市，俄軍無情地砲轟南部港口城市馬立波（Mariupol）。

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波劇院遭轟炸估計有300人罹難 。（圖／達志影像／美聯社）

3月4日：加大鎮壓媒體力度

俄國通過法律，懲罰散布有關俄軍「假新聞」的媒體，例如將其「特殊軍事行動」稱為入侵，最高可判處15年監禁。

3月16日：馬立波劇院遭轟炸

俄國空襲民眾作為避難所的馬立波劇院，估計有300人罹難。莫斯科將這次襲擊歸咎於烏克蘭民族主義民兵亞速營（Azov）所為。

3月16日：澤倫斯基遊說美國國會

澤倫斯基發表視訊演說，要求美國國會「記住珍珠港事件」，並遊說西方議會以尋求更多幫助。

▲▼基輔西北小鎮布查（Bucha）20具平民屍體躺街。（圖／路透）

▲基輔西北小鎮布查（Bucha）20具平民屍體躺街。（圖／路透）

4月2、3日：布查鎮慘案

經歷一個月的戰鬥後，俄國從烏克蘭北部撤軍，宣布將集中力量征服烏東頓巴斯地區（Donbas）。

4月2、3日，烏克蘭在俄軍占領的基輔郊區布查鎮（Bucha）發現數十具平民屍體橫躺街頭。莫斯科駁斥戰爭罪行的相關指控，並稱這些屍體的照片是假造的。

4月8日：烏東火車站遭飛彈攻擊

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一座火車站遭飛彈攻擊，造成至少57名從頓巴斯撤離的平民喪生。

4月12日：拜登指控蒲亭種族滅絕

美國總統拜登指控俄國「種族滅絕」，並稱蒲亭似乎有意「試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法」。

▲▼俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

4月14日：烏克蘭擊沉俄艦

烏克蘭飛彈在黑海擊沉黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva），這對莫斯科來說是一項重大挫折。

5月11日：美援烏400億美元

美國國會議員支持向烏克蘭提供400億美元的軍事、經濟和人道主義援助方案。

5月16日：俄軍撤出哈爾科夫

烏克蘭表示，其軍隊已將俄軍從烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的郊區逼回俄國邊境。

▲▼馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

▲馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

5月18日：芬蘭和瑞典申請加入北約

因俄國入侵烏克蘭，芬蘭和瑞典申請加入北約，翻轉數十年來的軍事不結盟政策。

5月21日：馬立波圍城戰結束

烏克蘭命令在亞速鋼鐵廠（Azovstal）堅守數週的軍隊放下武器保命後，俄國宣布完全控制馬立波。近2500名烏克蘭士兵投降，遭俄軍俘虜。

▲▼亞速鋼鐵廠降兵。（圖／路透）

▲亞速鋼鐵廠近2500名烏克蘭士兵投降，遭俄軍俘虜。（圖／路透）

5月23日：首名俄士兵遭判戰爭罪

烏克蘭一處地方法院裁定一名21歲的俄國士兵犯下戰爭罪。他在戰爭開始頭幾天，於烏克蘭東北部槍殺一名62歲平民，被判處無期徒刑。他已提出上訴。

▲▼21歲的俄軍士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）戰爭罪有罪，將被處以終身監禁。（圖／路透）

▲21歲的俄軍士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）戰爭罪有罪，將被處以終身監禁。（圖／路透）

5月30日：歐盟禁運大部分俄石油

歐盟領袖與匈牙利達成妥協，同意實施部分石油禁運，禁止大部分俄國石油進口，作為第6輪對俄經濟制裁的一環。

該協議禁止經由油輪進口石油，但允許匈牙利等內陸國家繼續透過管線接收俄國石油。

5月31日：俄國占領烏東城市部分地區

盧甘斯克州（Luhansk）州長表示，俄軍占領烏東主要城市北頓內茨克（Severodonetsk）部分地區。

►戰爭百日「戰線延燒1000km」　澤倫斯基認：俄已控制烏克蘭20%領土
►「轟炸烏克蘭」全境慘烈對比曝！俄軍北東南三面進攻　城市變焦土
►俄7寡頭詭異慘死「滅門式血案」連環爆　他遭注射蟾蜍毒液亡

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