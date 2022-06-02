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社會 社會焦點 保障人權

彭淮南妻衰捲詐欺案！乳癌基金會帳戶遭詐團盜用　檢不起訴

▲▼郝柏村追思會,彭淮南。（圖／記者李毓康攝）

▲前央行總裁彭淮南的妻子因掛名基金會董事長，遭詐騙集團冒用基金會帳戶而成詐欺被告。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前中央銀行總裁彭淮南的妻子賴洋珠，同時也是財團法人勇源輔大乳癌基金會董事長，因基金會公開募款用帳戶遭詐騙集團冒用，成為測試被害人的試金石，有被害人因受騙匯款1000元給基金會，事後發現受騙提告，不但差點害基金會帳戶被列為警示帳戶，基金會代表人賴洋珠也無端被依詐欺罪嫌移送，台北地檢署調查認為基金會與詐騙集團無關，2日處分不起訴賴洋珠。

2021年底，1名被害人接到詐騙集團介紹投資的電話，並提供基金會帳戶給被害人賴，建議被害人可以先匯1000元過去，看投資效果如何，不久被害人果然收到500元的紅利，信以為真，此時，詐騙集團再給被害人另1個銀行帳號，被害人這次匯了更多錢，結果再也沒收到投資訊息，報案遭詐。

檢察官調查，現在詐騙集團為了避免詐騙用帳戶遭封鎖，開始故意使用網路上公開的機關行號帳戶，用來測試被害人是否中計，有時詐騙集團還會假冒被害人名義，打電話向被利用的機關表示，剛剛自己匯款錯誤，希望能退回指定帳戶，勇源輔大乳癌基金會就是因此遭到詐團利用。

基金會行政人員和律師在偵訊時表示，基金會收到過3、4次類似的「愛心捐款」，在接到相關單位通知帳戶疑遭利用後，也在官網聲明，如果民眾匯款後懷疑受騙，可向基金會確認或打165反詐騙專線查證，基金會也都會退回，檢察官調查認為，基金會和代表人賴洋珠的確與詐騙無關，因此處分不起訴。

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