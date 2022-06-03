運動男神也在瘋的「鮮奶123營養準備法」　提升體力、幫助運動修復 輕運動族也適用

圖、文／瑞穗鮮乳提供

明星網紅都在follow的「鮮奶123」，你也被燒到了嗎？近期Instagram運動網紅界興起「輕運動營養準備法」，不僅是愛運動的人掛在嘴上的營養補充秘訣，營養師也建議輕運動族的入門新手可以從這樣的飲食訣竅，為運動計畫加分。像是跑一兩圈公園就累到汗流浹背、爬完山隔天就全身痠痛的民眾，就很適合嘗試「運動+營養並進」，來為自身的體力、運動後恢復來打好基礎。

體力差、運動又喘又累？ 輕運動族第一步：一天兩杯鮮奶

打開Instagram也時常會看見網紅們穿著時尚的運動服在健身房、各地的步道健行打卡的照片，激起不少人對運動、健康美的追求慾望，然而實際上要養成運動習慣卻沒這麼容易，需要培養好的體能，並讓身體組織在運動後有良好的恢復，以支撐下一次運動計畫。

而鈣質、蛋白質等多種營養素可幫助運動後恢復，也讓鮮奶成為了輕運動族新寵！揮汗運動後不僅肌肉中的蛋白質結構受損，同時也流失不少體力；而鮮奶中的鈣質有助於肌肉的正常收縮，蛋白質則能夠協助運動後的組織修復，可幫助增強體力及運動後恢復，維持充足能量、繼續下一次的運動。

《全明星運動會》MVP徐謀俊：堅持運動還要堅持做好「運動營養準備」！

曾出演多部偶像劇、逐漸累積人氣的藝人徐謀俊，近期參與熱門節目運動競賽節目《全明星運動會》，更一舉斬獲MVP，成為備受關注的超級新星。不僅在節目上表現亮眼奪目，平時的徐謀俊也是熱愛運動的陽光型男，經常在Instagram上分享自己在戶外訓練、打網球的日常，每每有新的照片，都引起粉絲的熱烈討論。

而熱愛網球的徐謀俊在最新的PO文中也透露，自己平時就是透過「鮮奶」來做好運動營養準備，為身體打下良好的能量基礎！他也提到，不只養成運動習慣需要長時間堅持，做好運動營養準備也是如此。若只有一天喝對營養還不夠，得要常常提醒自己「運動+營養」都要堅持並進才行！

「每天都要計算喝多少營養也太難了吧！」你剛剛心裡也這麼想嗎？別擔心，徐謀俊這就來和大家分享簡單的口訣：「瑞穗鮮乳123」—1天2杯鮮奶，幫助你維持30分鐘運動計畫！每天以兩杯240毫升的鮮奶為標準，就能夠從日常飲食攝取足夠的鈣質等多種營養。不用再羨慕網路上的網紅明星們，從小小的飲食習慣開始著手，你也可以一步步成為陽光健康的運動水水，快記下「瑞穗鮮乳123」，讓身體隨時Ready，今天就開始你的運動計畫吧！