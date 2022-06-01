高雄知名摩鐵爆「房間偷裝針孔」　網看位置嚇歪：不知拍幾支了

記者賴文萱／高雄報導

有網友今（1）日在報廢公社公開版社團中爆料，高雄某家汽車旅館被發現裝針孔，根據網友所PO出的影片，在房間內電視牆的左上角螺絲孔竟被換掉變成針孔攝影機，影片中同行女伴嚇得驚呼「都不知道偷拍幾個人去了」對此，小港分局接獲報案後，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲高雄某汽旅被爆「房間偷裝針孔」，裝設位置就在電視牆的左上角螺絲孔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄某汽旅被爆「房間偷裝針孔」，網看位置嚇歪：不曉得拍幾支了。（圖／記者賴文萱翻攝）

該名網友PO文指出，「高雄某汽車旅館被發現裝針孔」，從爆料影片中可見，男子用手機的手電筒一一檢查電視牆的四周螺絲孔，右半邊的2個孔洞都看得見是裝設螺絲，但一照到左上角竟然發現一顆鏡頭，他傻眼直呼「這三小」，同行女伴也害怕直言「都不知道偷拍幾個人去了。」

▲小港分局接獲民眾報案後，依法受理偵察，接續將移請高雄地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，小港分局接獲民眾報案後，依法受理展開調查，接續將移請高雄地檢署偵辦。初步了解，該家汽旅目前僅有被爆料房間被發現裝設有針孔，據業者反應，可能是之前投宿旅客所裝設，按照刑法規定，無故用不正當方式竊取他人非公開隱私活動，觸犯刑法妨害秘密罪，相關當事人權益受損可提出告訴。

該篇PO文一出後，不少網友震驚留言「開房間要小心」、「哪一家好黑心」、「太扯了」、「好可怕喔....哪家高雄旅館阿」、「有夠誇張」、「私密外流就是這樣來的」、「拍了不知道幾支影片去了」。