機師出事了！　乘客無飛行經驗「接手開飛機」成功降落

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州10日一架小型飛機發生緊急醫療事件，機上駕駛失去行為能力，但機上一名沒有飛行經驗的乘客在空中交通管制台的引導之下，成功駕駛飛機降落機場，全員平安。

綜合NBC NEWS等媒體報導，這架飛機10日從加勒比海國家巴哈馬馬什港（Marsh Harbour）起飛，但就在飛行途中，機上駕駛失去行為能力。這名乘客撥打緊急電話給空中交通管制台說，「我這裡發生嚴重情況，我的機師語無倫次，但我不知道如何駕駛飛機」，且不知道目前所在地點，但能看到佛州海岸線。

這名乘客在空中交通管制台人員的指導之下，先是把機翼維持在水平狀態，接著操作控制桿以非常緩慢的速度下降，最終成功駕駛飛機並降落在棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）。

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs — Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022

航空專家楠思（John Nance）10日透露，這是他第一次聽到沒有飛行經驗的人能夠成功駕駛飛機降落，此人非常冷靜仔細聽從指示進行操作。

當地消防單位表示，在飛機降落後，一名患者被送往醫院接受治療。相關單位官員並未公開機上人員的進一步細節，美國聯邦航空總署（FAA）目前正在調查此事件。