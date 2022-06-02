從冰箱貨架選書！書展限時「讀字便利店」開賣　藥房處方也是書

▲2022台北國際書展期間限定！獨立出版聯盟打造「讀字便利店」，帶給讀者有趣的逛書和選書體驗。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

逛書展也可以體驗沈浸式選書樂趣！台北國際書展今（2）日開跑，其中獨立出版聯盟打造一間「讀字便利店」，模擬常見的便利商店形式，不但進門有「叮咚」聲響，還能看到冰櫃、商品貨架上都陳列著書本，讀者能從平常買飯糰的冰箱裡挑漫畫；另還有「社運柑仔店」、「閱讀藥房」，各種疑難雜症都能透過「處方選書」找到答案。

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▲「閱讀藥房」讓讀者透過「處方選書」，為疑難雜症找答案。（圖／記者林育綾攝）

▲獨立出版聯盟打造「讀字便利店」，帶給讀者不同的閱讀樂趣體驗。（圖／記者林育綾攝）

「讀字便利店」由獨立出版聯盟打造，理事長陳夏民介紹，每次參展都有特別的主題，希望這些主題很生活化，跟民眾有交集，因此這次用「便利商店」來呈現閱讀的空間感，除了入場會聽到「叮咚，您好，歡迎光臨」的語音，就連窗邊桌椅都模擬便利超商的樣子，還有冰箱、貨架，而商品標示牌也特別像便利店一樣活潑，透過這種沈浸式體驗，讓讀者逛展時體會到「閱讀也可以是很有趣的事」。

▲▼便利超商的冰櫃、貨架，都陳列著書本。（圖／記者林育綾攝）

陳夏民說，獨立出版聯盟目前有大約40間小型出版社集結，每間規模約1至5人，書本類型有漫畫、文學、社會議題、BL⋯等，這次在書展期間限定的「讀字便利店」，就可以一次逛到許多很多很棒又有趣的書。

▲便利店裡還打造「智慧簽名提領機」，有輪值的作家，在裡頭免費幫讀者簽書。（圖／記者林育綾攝）

特別的是，便利店裡還打造「智慧簽名提領機」，就是模擬超商的事務機，會有畫家在裡頭幫人畫似顏繪（需付費）；或是有輪值的作家，在裡頭免費幫讀者簽書，如果經過的民眾剛好看到自己喜歡的作者，就能現場買書請他簽名。

▲「社運柑仔店」帶讀者用遊戲的方式認識社會議題，還能獲得小玩具。（圖／記者林育綾攝）

而在便利店隔壁是「社運柑仔店」，由台灣幾個NGO組織而成的「獨立公民行動」打造，門口有大型輪盤扭蛋，透過轉蛋互動，帶讀者認識一個社會議題，參與遊戲的人還能獲得柑仔店裡的古早小玩具，藉此喚醒更多人對社會議題的認識。

▲▼2022台北國際書展開跑，「讀字便利店」、「社運柑仔店」、「閱讀藥房」帶給讀者沈浸式的閱讀體驗樂趣。（圖／記者林育綾攝）

另外「閱讀藥房」由台灣獨立書店文化協會打造，以書本能夠慰藉心靈為出發，模擬藥局的形式，讓讀者可以透過不同的書來解惑各種疑難雜症，像是愛情、家庭課題、探索生命、放飛自我⋯等，旁邊還有「處方選書」，而在現場購書，還能裝進特製的「閱讀藥局」藥袋，十分有趣。

▲「閱讀藥房」模擬藥局的形式，讓讀者可以透過不同的書來解惑各種疑難雜症。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「閱讀藥房」模擬藥局的形式，讓讀者可以透過不同的書來解惑各種疑難雜症。（圖／記者林育綾攝）

▲在現場購書，還能裝進特製的「閱讀藥局」藥袋。（圖／記者林育綾攝）

「台北國際書展」於端午連假6月2日～7日在台北世貿一館展開，為讓民眾更放心逛展，書展於一樓6個出入口增設「防疫門」，讓入場者全身消毒，並提供手套、口罩，文化部更加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得。

2022第30屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2022

日期：6月2日～6月7日

地點：台北世貿中心（展覽一館一樓）

時間：6/2－6/7（週四～週二）10:00-18:00、6/3－6/4（週五～週六）10:00-22:00

台北國際書展官網：https://www.tibe.org.tw/