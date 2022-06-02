戰斧雞腿、胡椒雞翅一次擁有！拿坡里「買5送5」爽吃1個月

▲拿坡里戰斧雞腿回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節不要只吃粽子！人氣速食品牌「拿坡里」驚喜祭出限時「買5送5」優惠，不僅把超人氣戰斧雞腿搬回來，更祭出5隻雞腿下殺9折吃，加碼再送5隻原味胡椒雞翅，即日起至6月30日限定登場。另，漢堡王6月也有最新「激省優惠券」等吃，不僅有漢堡、薯條買1送1，還有百元爽吃小套餐等超殺優惠，通通不能放過。

▲戰斧雞腿現點現炸口感鮮嫩多汁。

拿坡里超人氣「戰斧雞腿」回來了，選用國產連腿排大雞腿進行醃製後現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮及鮮嫩多汁的雞腿肉，滿足爆表，即日起於全門市限量開吃，且5隻戰斧雞腿更是直接下殺9折，加碼送5隻原味胡椒雞翅，「買5腿送5翅」優惠只到6月30日，炸雞控可別錯過。

▲漢堡王最新激省優惠券來了。

另，漢堡王也祭出最新「激省優惠券」，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，即日起至6月30日限時開吃。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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