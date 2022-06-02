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正妹陳屍床上！每天走1萬步還上健身房　「睡夢中猝死」原因曝

▲▼睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 凱恩去年夏天在睡夢中猝死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名年輕女子平時身體健康，每天都走1萬步鍛鍊身體，去年因新冠疫情居家工作期間，有天早上遲遲沒有起床，室友起疑後進房查看，竟發現她已經陳屍床上，在睡夢中猝死。事隔近1年，親友為紀念她而發起活動，也令她的死亡再度引起關注。

根據《愛爾蘭鏡報》，31歲女子凱恩（Catherine Keane）在一家廣告公司上班，平時有上健身房的習慣，且每天都走1萬步。去年夏天新冠疫情最嚴重的期間，她和室友都在都柏林的家中遠距工作，作息變得較為彈性，因此6月10日事發當天，室友對於凱恩沒有馬上下樓吃早餐並未起疑。

到了上午10點左右，她的室友開始感到擔心，傳訊息給凱恩卻沒有回覆，於是進房間查看，便發現床上的凱恩已經死亡。調查發現，凱恩死於「突發心律失常死亡綜合症」（SADS），因突然且意外的心臟停止而死，卻無法找到導致心臟停止的原因。

她的母親康明斯（Margherita Cummins）說明，凱恩的室友當天凌晨4點左右曾聽見她的房間傳出聲音，推測她就是在那時死亡。唯一令康明斯感到安慰的是，凱恩是在睡夢中去世，沒有感受到疼痛，但失去女兒仍令她悲痛不已，「我總是擔心孩子們的行車安全，卻沒料到會發生這種事，沒想過這輩子會這樣失去一個孩子。」

康明斯呼籲，有心臟病家族史的父母應安排孩子接受檢查。她和家人也將於7月舉行健走活動，為慈善機構「年輕族群心臟風險」（Cardiac Risk in the Young）募款。

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