20分鐘700元！台中私娼寮拆除　里長不忍：20多個家庭怎麼活

▲▼有數十年歷史的台中大湖私娼寮上午遭到強拆，當地里長不忍說，20多個家庭怎麼活？（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區一處有數十年私娼寮因為疫情加劇遭到檢舉，警方已開罰過67人，仍難以杜絕，上午會同市府強力拆除，4間平房頓時夷為平地，當地大湖里長紀國華不忍的說，違建違法當然不能容忍，但他站在照顧基層邊緣人的立場，20多個家庭將無以為繼，希望市府能協助就業，否則沒有一技之長的她們，只好繼續流竄台中各地，重覆過著皮肉生涯。

台中警二分局轄內大湖里一處，屢屢遭到居民檢舉私娼攬客從事色情交易，尤其在疫情期間，生意不受影響，警方從2020年至今多次強力掃蕩，共查獲妨害風化案件10件、67人，依法移送台中地檢署偵辦。

警方擔心形成防疫破口，決定祭出鐵腕會同市府都市發展局稽查，認定違章建築事實明確，而且涉及危害公共安全，上午出動怪手強制拆除，順利拆除4間違建屋。

大湖里長紀國華說，4間私娼寮的20多名女性，年齡從30歲至60歲都有，消費者也差不多，甚至也有20多歲的年輕人去消費，20分鐘收費700元，私娼還要上繳業者，抽佣不多，要不是受限年齡和沒有一技之長，誰會去做這點皮肉錢？

紀國華不忍的說，違建就該拆，違法就該法辦，但拆掉之後，20多人沒了工作，也就有20多個家庭沒了生計，叫她們如何過活？呼籲市府能協助這些基層邊緣人找尋工作，否則找不到工作，無法生存，成了遊民街友，徒增社會問題。