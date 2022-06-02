　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵件部門集體染疫「要追究主管責任」　中華郵政公司回應了

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲各地郵局陸續傳出確診 ，其中郵務士染疫衝擊投遞作業。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政各地郵局頻傳郵差確診，中和郵局日前一口氣出現30名郵差確診，台南麻豆郵局也曾發生10多人連續確診，中華郵政公司總經理江瑞堂下令要求各郵件部門主管做好防疫工作，若同一單位再集體染疫將追究主管責任。

台灣郵政產業工會今(6/2)發聲明指出，從疫情爆發以來，工會提了數次聲明，其中主張有同仁確診之單位應停業清消、公告延長投遞時效、週六停止營業等等，皆是由調節服務量能著手，以配合人力物力實情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會表示，中華郵政事業單位冥頑不靈，無視於非常時期應有非常做法，反而變本加厲要求維持營運、要求業績達標、要求投遞時效。由愈見短缺的人力咬牙撐出「一切如常」的假象，本末倒置的結果，使得疫情在基層單位被迫蓋牌者眾，一爆發當然不可收拾。

台灣郵政產業工會指出，管理階層不只沒有擔當與定見，更沒有提前因應疫情海嘯的判斷力與決斷能力；只顧「照常營運」，完全無視疫情發展與員工的健康需求。這些行徑已然摜破僥倖心態，根本有蓄意讓員工身處險境之嫌。

▲中華郵政公司總經理江瑞堂要求落實防疫，若集體染疫將追究主管責任。（圖／台灣郵政產業工會提供）

▲中華郵政公司總經理江瑞堂要求落實防疫，若集體染疫將追究主管責任。（圖／台灣郵政產業工會提供）

對此，江瑞堂則回應，近來投遞部門一次就10多人確診，郵差陸續仍有增加確診，雖也有解隔，但運作上讓郵務士休假無法想休就休，大家工作上負荷變重，為避免再發生群體密集確診情況，因此要求主管確實做好防疫工作，不要讓員工受影響，也避免公司運作受影響。

江瑞堂表示，他的用意是著重郵件部門主管，希望主管可以督導落實防疫工作，留意同仁是否有帶好口罩，中午休息用餐時間是否有適當隔離和距離，提醒主管不能放任沒有做好防疫措施，造成群體感染，並非是要追究基層員工染疫傳給他人，而是希望部門主管落實和督導各單位防疫工作，若沒有落實，主管應負起責任，盼透過一個要求下去，讓各單位主管留意防疫。

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
鳳梨曾是車手！人稱「小虎」騙高雄嬤47萬　判決曝
快訊／高雄男上半身裸露！詭異陳屍人行道鐵椅
新北衛生局「資料準備好」寄出了　恩恩爸無奈再發聲
快訊／內湖某公園滿地血！男詭異陳屍椅上　頸部遭割2刀
野生陳庭妮「墾丁跑山路」被拍！　整排都是洞超辣
揭高雄摩鐵針孔偷拍遭疑自導自演！　夫妻現身回應了
Netflix抓寄生帳號　爆「簡單一招」可破解！
詐騙仔傳寄貨照！　前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午首波車潮來了！3圖曝國道3地雷　國5南下恐塞到午夜

台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國　黃偉哲贈鳳梨紅榜祝賀

台灣秘密之光曝　外國妹千里來拜師：很多人不知道

媳找看護顧確診公公！卻狂殺價「一天2500可以？」　他氣炸了

新北衛生局「資料準備好」寄出了　恩恩爸無奈：錄音檔有沒有？

勿錯失新冠5天黃金治療期！這12類人應做好三大準備　及早用藥遠離重症

快訊／中南部疫情升溫中？　陳時中14:00說明

染疫率10%到頂點　李秉穎：回到疫情前要20%至30%人感染

尚鈣勇、威德兩款檸檬酸鈣　全家人最威的支柱

李秉穎列這波疫情「3個意料之外」！高原期持續較久

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

水上摩托車團1女落海5天　遺體找到了！彰化外海尋獲

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「推倒懷胎9月大S」　陳建州目睹動手…S媽傻眼：住我家嗎

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

轎車逆向撞騎士衝工地　「墜4m深洞中」 3人送醫

端午首波車潮來了！3圖曝國道3地雷　國5南下恐塞到午夜

台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國　黃偉哲贈鳳梨紅榜祝賀

台灣秘密之光曝　外國妹千里來拜師：很多人不知道

媳找看護顧確診公公！卻狂殺價「一天2500可以？」　他氣炸了

新北衛生局「資料準備好」寄出了　恩恩爸無奈：錄音檔有沒有？

勿錯失新冠5天黃金治療期！這12類人應做好三大準備　及早用藥遠離重症

快訊／中南部疫情升溫中？　陳時中14:00說明

染疫率10%到頂點　李秉穎：回到疫情前要20%至30%人感染

尚鈣勇、威德兩款檸檬酸鈣　全家人最威的支柱

李秉穎列這波疫情「3個意料之外」！高原期持續較久

搶喝買1送1、免費加料！16家手搖飲「端午連假優惠」一次看

逛夜市自己帶餐具　台東環保局3日設租借站宣導

面試被要求脫口罩！主管見「真面目」噴1句　妹子愣：是否沒機會了

Makiyo老公暖炸！「這輩子不讓她做家事」請助理顧三餐

網紅「丟魚擲茭」挨轟道歉後…動物之家當志工贖罪：說到做到

端午首波車潮來了！3圖曝國道3地雷　國5南下恐塞到午夜

台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國　黃偉哲贈鳳梨紅榜祝賀

身分證有「20」主餐免費升級！陶板屋推20週年優惠　2002年出生也有

雲林同鄉會給蔡英文一封信　4大面向推林佳龍參選台北市長

5歲以下孩童疫苗3劑保護力80%　輝瑞向美FDA提出申請

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

【心內話】翻玩人生拍A片

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

合歡山驚見UFO？詭異飛行物「直角上衝」影片曝光

陳時中估「全國染疫率10%」反轉下降　台大醫1句話吐槽

嘉義奪命蘭潭太邪門！他立正妹看板勸世

詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻」打臉

染疫年齡層曝！8縣市過高峰、4地區恐升

連假變天時間曝　下周「鋒面掛在台灣上空」雨更多

送禮被洗臉！男友媽嫌假惺惺整盒丟垃圾桶

更多熱門

相關新聞

不用跑郵局了　　i郵箱將可收投掛號

不用跑郵局了　　i郵箱將可收投掛號

過往掛號信件只能持印章親領或代領，但不少民眾白天上班，家人無人可收件，也沒空去郵局寄掛號，交通部公告修正「郵件處理規則」，新增全台2408座i郵箱未來可收領掛號郵件，對此，中華郵政公司表示，i郵箱未來開放掛號信寄件和收件，目前仍在研議中，有進一步具體規劃將盡速公布。

5月郵件暴增30萬　中華郵政靠這招撐過確診海嘯

5月郵件暴增30萬　中華郵政靠這招撐過確診海嘯

端午禮盒山送不完　這郵局爆30名郵差染疫

端午禮盒山送不完　這郵局爆30名郵差染疫

郵局放505萬0利息？中華郵政打臉

郵局放505萬0利息？中華郵政打臉

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

關鍵字：

郵局中華郵政集體染疫究責

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

【心內話】翻玩人生拍A片

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

評審團「糾結12小時」裁決確定

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

摩鐵偷拍瞎掰老闆是檢察官　雄檢回應

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面