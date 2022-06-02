郵件部門集體染疫「要追究主管責任」　中華郵政公司回應了

▲各地郵局陸續傳出確診 ，其中郵務士染疫衝擊投遞作業。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政各地郵局頻傳郵差確診，中和郵局日前一口氣出現30名郵差確診，台南麻豆郵局也曾發生10多人連續確診，中華郵政公司總經理江瑞堂下令要求各郵件部門主管做好防疫工作，若同一單位再集體染疫將追究主管責任。

台灣郵政產業工會今(6/2)發聲明指出，從疫情爆發以來，工會提了數次聲明，其中主張有同仁確診之單位應停業清消、公告延長投遞時效、週六停止營業等等，皆是由調節服務量能著手，以配合人力物力實情。

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工會表示，中華郵政事業單位冥頑不靈，無視於非常時期應有非常做法，反而變本加厲要求維持營運、要求業績達標、要求投遞時效。由愈見短缺的人力咬牙撐出「一切如常」的假象，本末倒置的結果，使得疫情在基層單位被迫蓋牌者眾，一爆發當然不可收拾。

台灣郵政產業工會指出，管理階層不只沒有擔當與定見，更沒有提前因應疫情海嘯的判斷力與決斷能力；只顧「照常營運」，完全無視疫情發展與員工的健康需求。這些行徑已然摜破僥倖心態，根本有蓄意讓員工身處險境之嫌。

▲中華郵政公司總經理江瑞堂要求落實防疫，若集體染疫將追究主管責任。（圖／台灣郵政產業工會提供）

對此，江瑞堂則回應，近來投遞部門一次就10多人確診，郵差陸續仍有增加確診，雖也有解隔，但運作上讓郵務士休假無法想休就休，大家工作上負荷變重，為避免再發生群體密集確診情況，因此要求主管確實做好防疫工作，不要讓員工受影響，也避免公司運作受影響。

江瑞堂表示，他的用意是著重郵件部門主管，希望主管可以督導落實防疫工作，留意同仁是否有帶好口罩，中午休息用餐時間是否有適當隔離和距離，提醒主管不能放任沒有做好防疫措施，造成群體感染，並非是要追究基層員工染疫傳給他人，而是希望部門主管落實和督導各單位防疫工作，若沒有落實，主管應負起責任，盼透過一個要求下去，讓各單位主管留意防疫。