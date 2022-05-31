「端午後才收到禮盒會被罵死」　這郵局爆30名郵差染疫急調人

▲端午連假送禮投遞高峰，各地郵局頻傳有郵務士確診讓人力吃緊。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

郵差確診人數不斷增加，新北市中和郵局今(31日)傳出郵差染疫人數暴增，高達30名郵差確診居隔中，衝擊投遞人力，由於目前正面臨端午投遞高峰，禮盒堆成小山，讓郵局焦頭爛額急調人力加班，郵局預計今晚也將再度針對工作場域全面深度清消。

端午連假將至，加上疫情嚴峻，端午包裹投遞面臨高峰，郵務士確診也讓投遞人力吃緊，其中新北市中和郵局在端午前夕傳出郵務士染疫人數暴增，郵差確診人數上看30人。

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轄管中和郵局的中華郵政板橋郵局表示，目前中和郵局外勤郵務士有146名同仁，統計截至昨晚，有30人確診，正在居家隔離中，中和郵局除了週末定期清潔全面消毒外，今(31日)晚也將再度加強大消毒。

板橋郵局表示，目前各郵局都有郵差確診，只是中和郵局人數相對較多，比較吃緊，因恰好遇上端午連假投遞高峰，這時候剛好有這麼多郵差確診，已緊急盤點調度人力協助，特別是端午禮盒和食品，「若過端午後才送禮盒，會被客人罵死，食物也不能拖，因此食品會盡量在這2天內送完。」

板橋郵局表示，在不違反《勞基法》下，協請可以的同仁加班投遞，以具有時效性的優先投遞，平信和ＤＭ等不具時效的將延緩一些時間送出，待解隔郵務士恢復上班後，將可陸續消化投遞量，很感謝有些同仁這一週到二週取消休假，加班協助處理。