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每天看確診人數就焦慮　想當「天選之人」就這樣做

▲▼指揮中心5/29記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲每天看確診數字就心慌，生活習慣不健康長期下來容易造成免疫力下降。（圖／中央指揮中心）。

記者郭玲綪／採訪報導

每天看著媒體放送節節高升的新冠肺炎確診人數，讓人好焦慮。勤洗手、戴口罩、多消毒這些步驟相信大家也早就不陌生，和病毒共存已經是必須走的路，到底還能做些什麼？涂育維中醫師提醒：增進身體免疫系統，盡量避免染疫，以及減輕染疫後的嚴重後遺症，才是最重要的課題。

涂育維中醫師表示：「免疫系統是一個非常容易被輕忽的身體系統，因為當免疫系統正常運作時，我們並不會有意識。一旦意識到不對勁時，身體開始有各種發燒、惡寒、疼痛等疾病的病理反應，往往代表我們的免疫系統已經陷入了苦戰」。

另外，除了免疫低下保護力不足容易生病外，過度活化的免疫系統，也會引發細胞激素風暴，使得原本的身體防禦陣線，一夕之間轉成傷害自我身體細胞，甚而傷害到器官引發器官衰竭。

▲確診數暴增令人焦慮▼。（圖／記者郭玲綪攝）

▲長期焦慮．睡眠不足或飲食不正常，容易造成免疫力下降。（示意圖／免費圖庫xFrame）

因此，如何增進免疫系統能力，達成最佳的平衡狀態，就是中醫所謂的「養生的角度」。「陰平陽秘，精神乃治」，代表讓身體的陰陽維持動態平衡就是最好的養生。至於如何實現，我們需要提高身體的「正氣」，也就是提升免疫系統的功能，才能對抗外邪保衛身體。

涂育維中醫師表示：提高正氣的方法，可以讓營氣和衛氣良好運作，根據「營出於中焦，衛出於下焦」，可以調養脾胃提升營氣，和良好的通腑瀉濁能力減少衛氣防禦外邪的負擔。簡單的說，就是正常飲食維持良好的消化系統，吸收充足的營養水分，產生足夠的營養。而良好的排泄功能，包含運動揮灑汗水，適當補充高纖食物，不管是從腎臟、大腸或皮膚等，都能減少身體代謝廢物堆積和發炎反應。一進一出，掌握好進出的平衡，身體的營氣衛氣就自然能運行順暢，也能有良好的正氣和免疫系統。

下列這些ＮＧ行為，就是影響免疫系統的地雷區：

（1）睡眠不足：

現在有許多人採取居家辦公，容易日夜顛倒，晚睡晚起，混亂的睡眠型態和睡眠不足對身體的影響比想像中大，會降低大腦的修復功能、情緒、心血管系統、交感神經以及免疫系統等，一點一滴蠶食掉我們的健康，使得疾病更容易上身。

（2）過度壓力：

現代人的經濟壓力和社交壓力往往如影隨形，疫情的影響更加雪上加霜。而壓力過度活化我們的交感神經，以及啟動下視丘－腦垂腺－腎上腺軸產生糖皮質激素，提升我們的血糖濃度、增加心跳速率，並暫時減弱免疫系統的功能，幫助我們面對潛在的危險，因此過度的壓力會讓免疫系統無法好好運作。

（3）糟糕的飲食習慣：

營養不足和不規律的營養攝取，以及過於單一的飲食菜單，都使得身體的免疫系統軟弱無力。為了忙碌和方便往往犧牲了均衡的飲食，每天中午相同的滷肉飯或牛肉麵，寥寥可數的青菜，又或者過度強調高蛋白飲食，卻沒找到夠多元的飲食選擇，而失去攝取其他肉類所特有的營養成分。然而，適度的透過保健食品補充忙碌時所需的，也許可以帶來一些健康的好處。但過量的或單一的維他命攝取並不會，在身體的世界中，多並不總是好事。

最後，涂育維中醫師也推薦大家可以做這幾件能夠提升免疫力的事情：

▲確診數暴增令人焦慮▼。（圖／記者郭玲綪攝）

▲提升免疫力才是避免染疫的不二法門。（示意圖／免費圖庫xFrame）

（1）規律且適當強度的運動：

建議一周至少150分鐘中等強度的活動如快走，加上兩次增強肌肉的活動。運動需要動態暖身而非靜態拉筋，要徹底熱開關節以免受傷。

（2）進行能夠鍛鍊全身筋膜、跨關節的運動：

如太極拳、八段錦、瑜珈甚至纏柔等等，可以有效鍛鍊、延展身體的筋膜，減少身體的病痛。

（3）按摩或艾灸：

建議可以在中醫師的判斷下，透過艾灸、丹田灸氣海、關元的位置以培補元氣，兩者都是調節身體元氣的重要穴位，或著自己也可以溫敷輕柔按摩幫助運行。另外，也可以搭配身體乳液疏通脾胃經絡，順著小腿脾胃經絡的走向進行緩和的按摩，沿著脛骨內側的脾經輕輕向上推，以及脛骨外側的胃經向下疏通。

▲確診數暴增令人焦慮▼。（圖／記者郭玲綪攝）

▲涂育維中醫師。（圖／醫師提供）

增強抵抗力是避免染疫最有效的方法，雖然確診數節節攀升，不免讓人心慌，唯有保持良好的生活作息，平常心看待，不要自己嚇自己。

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