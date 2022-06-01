北漂情侶最後身影曝！一起上班遇車劫　相隔36分鐘同赴黃泉路

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路三段、大安街路口1日上午8點26分發生一起死亡車禍，現場一輛由楊姓司機駕駛的35噸聯結車與機車發生車禍，機車騎士與後座女乘客被捲入車底，搶救脫困後仍傷重先後不治，據了解，陳姓男女為情侶關係，兩人交往感情甚篤，目前均在同一家貿易公司上班，遺憾在今晨上班途中同遭車禍雙亡。

▲▼北漂工作的陳姓情侶檔，1日上午騎車雙載上班行經汐止區大同路遭聯結貨櫃車擦撞送醫不治雙雙殞命。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，楊男（62歲）駕駛聯結貨櫃車沿大同路往基隆方向行駛，當時行經大安街口不慎與陳姓情侶騎乘的普通眾機車發生碰撞，機車陳姓男騎士（28歲）與陳姓女乘客（29歲）均被壓在聯結車底盤下受困，警消出動救護車、破壞器材車到場處理，8點32分將2人救出，但均已無呼吸心跳，警消緊急將2人分送汐止國泰、台北市忠孝醫院急救，惟傷勢過於嚴重，陳女於上午9時38分宣告不治、陳男隨後也於10時14分宣告死亡。路口監視器也錄下陳姓情侶行經車禍發生點前的最後身影。

據了解，陳姓情侶檔感情甚篤，兩人均在大同路事發處不遠的一間貿易公司上班，兩人均在該公司擔任研發專員，警方確認情侶當時正要騎車赴公司上班，未料尚未抵達就發生嚴重車禍雙雙殞命；目前陳姓情侶的家屬經警方通知緊急從台中、南部等地北上瞭解案情、兩名北漂到新北汐止工作的年輕情侶就此離開人世令人惋惜、詳細車禍肇事責任警方正在蒐證調查。

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