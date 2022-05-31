色按摩師塗油「手滑入下體」　正妹泣訴：好像木偶任他擺佈

▲新北一中醫診所推拿師趁按摩時指侵女客戶，辨稱只是不小心「用無名指勾到敏感部分」而已。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一女子蕾蕾(化名)因背痛到中醫診所推拿治療，竟遭魏姓推拿師摸下體、指侵，她泣訴性侵過程「我好像一個木偶任由他擺佈」，蕾蕾事後報警，新北地院依強制性交罪，處魏男徒刑3年10月，全案可上訴。

判決書指出，蕾蕾因下背疼痛，於2019年12月30日下午到中醫診所進行推拿，遭魏姓推拿師性侵。蕾蕾指控，那天她穿著長褲趴在診療床上，魏男按摩到一半突然抬高她右腿，把整個手掌覆蓋在她下體上。蕾蕾一開始以為他是不小心的，想不到魏男不只再摸一次，還用力抓，她因感覺緊張害怕，只敢藉喊痛掙扎迴避，魏男趁機表示抹油會比較好推，把手伸進蕾蕾內褲中抹油，就不再伸出來。

蕾蕾表示，她明明是左腰痛，魏男卻狂抹她右腰和屁股，越摸越下面，在她感覺不對勁時，突覺下體被指侵，連忙說「夠了」制止；魏男又要蕾蕾翻到正面，不管蕾蕾抵抗，藉口按摩要有支撐力，用手肘不斷觸碰胸部。推拿結束後，蕾蕾向診所院長反映此事，並報警處理，蕾蕾哭訴：「我覺得我好像一個木偶任由他擺佈」。

魏男辯稱，他處理蕾蕾腰部、臀部時都有先問過，她表示可以他才做，指侵的部分，他認為是在推拿臀部時，「右手無名指不小心勾到敏感部分」，因當下沒查覺到，未及時致歉。

經新北地院審理，認為魏男所述推拿過程與蕾蕾相符，加上蕾蕾的驗傷報告及中醫院長之證詞，蕾蕾的指控值得採信。考量魏男犯後未能蕾蕾達成和解，兼衡魏男手段尚非暴力、沒有任何前科，素行尚稱良好，依強制性交罪，處徒刑3年10月，全案可上訴。