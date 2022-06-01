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大陸 大陸焦點 特派現場

前深圳市長陳如桂被查　5天前還現身廣東人大常委會發表演說

▲深圳市前市長陳如桂涉嫌違紀違法遭查。（圖／CFP）

▲深圳市前市長陳如桂涉嫌違紀違法遭查。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家紀監委網站今（1）日公布最新資訊，廣東省人大常委會副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳如桂曾擔任廣州市副市長、深圳市委副書記、深圳市市長，在地歷練完整，5月26日還曾現身廣東人大常委會調研組，並發表演說。

▲深圳市前市長陳如桂涉嫌違紀違法遭查。（圖／CFP）

▲陳如桂曾是深圳時隔27年後迎來的首位廣東籍市長。（圖／CFP）

公開資訊顯示，陳如桂現年60歲，廣東廉江人，中南工業大學地質系應用地球物理專業畢業，研究生學歷，工學博士，高級工程師，享有大陸國務院特殊津貼專家身份。

陳如桂被查前，最後一次出現在公共場合是五天前，他在廣東省人大常委會黨組擴大會議和理論學習中心組學習會上作學習交流發言。此外，陳如桂在5月26日，出席廣東省人大常委會調研組召開彙報會，聽取省政府及有關部門關於基本醫療保障工作情況的彙報，他還以廣東省人大常委會副主任的身份出席會議並講話。

陳如桂是第二位具有深圳前市長身份落馬的官員，首位被查的深圳前市長則為許宗衡。根據大陸官方消息，許宗衡於2009年6月時涉嫌嚴重違紀違法被查，2010年8月18日，許宗衡被「雙開」（開除黨籍及公職），其利用職務上的便利為他人謀取利益，收受巨額賄賂；違反廉潔自律有關規定，收受巨額禮金禮品，為其親屬經營活動謀取利益；生活腐化。

陳如桂也是中共19大以來第二位被查的「老虎」，上一位落馬的廣東高層官員為時任廣東省委常委、統戰部部長的曾志權。經調查，曾志權利用職務之便為相關單位和個人在取得開發用地、承建工程等事項上提供幫助，非法收受財物折合人民幣1.4億元。2019年7月，曾志權被以受賄罪判處無期徒刑。

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