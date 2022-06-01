端午節4星座走好運！巨蟹邊享樂邊賺錢　雙魚偏財旺

文／命理老師 邱彥龍

6月3日是一年一度的端午節，端午除了吃粽子祭拜屈原外，也是去瘟疫跟轉運的的好日子，國際天星命理風水專家邱彥龍還特別提醒四個星座會在端午節氣走好運，分別是雙子、巨蟹、雙魚、天秤。

▲端午節四個星座走好運。（圖／unsplash）



邱彥龍老師指出，端午節當天是一年當中陽氣最旺、能量最強的日子，因此具有太陽化煞的功效，當天起15天內包含雙子、巨蟹、雙魚、天秤四個星座將吉星高照，鴻運當頭。

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■ 雙子座：

端午節氣財運超旺，又有神佛相助，人氣相對提升，事業有大財運，端午當天可以與朋友們多相聚，會有如日中天之勢。

■ 巨蟹座：

端午節氣人氣超旺，集美麗、溫柔、人見人愛於一身，受到眾人的喜愛，事業財富也會跟著三級跳，心誠則靈，開心最重要，端午當天不妨與志同道合的朋友、兄弟姊妹在一起聚聚，有機會邊享樂邊賺錢。

■ 雙魚座：

端午節氣多想好事，保持正能量，好運即會相伴，這段時間不妨多積極爭取自己的財富，並且多關懷家人給予溫暖，會感受到前所未有的溫馨，端午偏財運不錯，可以試試手氣。

■ 天秤座：

事業財運超旺，建議天秤座端午節氣這段時間不要太糾結，該努力工作，該積極進行的事就趕快做，絕對會有回報，千萬別讓自己的情緒與感覺阻止了自己的好運，放心，這段時間會有許多貴人相助，所以盡快行動吧。

▲午時水有去邪化煞的功效（示意圖／Unsplash）



除了以上四個星座，邱彥龍老師也建議所有人在端午節當天，把握開運除疫化煞的好時機，中午11:55至12:05分之間的午時水收集起來後，可用寶特瓶裝起來，在未來一年內如果被陰煞煞到，都可以倒出來洗淨，有去邪化煞的功效。

另外，邱彥龍老師也建議，如果今年運氣不佳的人，也可以選在以上建議的這個時辰，趕快洗個熱水澡，讓自己的磁場能量增加，藉此轉運，且可增強抵抗力去除瘟疫，主要是端午節除了祭拜屈原之外，也是夏季驅離五瘟神的日子。

▲今年運氣不佳的人也能在午時時辰，洗個熱水澡轉運（圖／取自免費圖庫pixabay）



邱彥龍老師指出，民間傳說有五個七歲的小孩，姓柳、朱、何、薛、吳，在端午節當天相伴遊玩，走到城邊看到有五隻妖怪正在五口井中下毒，所下的分別是蟾蜍、毒蛇、壁虎、蜘蛛、蜈蚣等五毒，這五名孩童害怕鄉民服用井水後會整村被滅，所以投井試毒，身亡後死狀悽慘，遺體分別為赤面、青面、白面、黑面、黃面，上天念其功德，將其封為『五毒大帝』，而這五名孩童的忌日就是端午，因此端午節就被賦予有消災解厄之說。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師