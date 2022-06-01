世界最大植物！藏身海底「總長180公里」　科學家驚：已有4500歲

▲研究人員在海床上發現了一大片海草田。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

講到世界最大的植物，多數人應該是先想到神木之類的陸生植物，不過科學家最近在海底發現了一片海草田，綿延110英里（約180公里）長，放眼望去一望無際，沒想到一驗DNA赫然發現，竟然是同一株植物。

據《科學警報》報導，科學家在西澳大利亞鯊魚灣（Shark Bay）世界遺產（World Heritage）的淺水區探勘時，發現在海床上有一大片海草田。為了瞭解該區域存在哪些不同的海草物種，研究人員隨機對不同海草採樣，沒想到一分析DNA卻讓他們大吃一驚，因為放眼望去一望無際的整片海草，竟然都是同一株植物--澳大利亞海神草（Posidonia australis）。

這株超巨大海草綿延於海中180公里，且高齡4500歲，成為了目前世界上最大的植物。科學家表示，這些水下海草以兩種方式生長，第一個為有性繁殖，這有助於它們產生新的基因組合和遺傳多樣性；第二種則是無性生殖透過延伸它們的根莖，而出現地下莖。

科學家驚訝的表示，這種海草平時不會進行有性繁殖，推測可能是因海草們經歷鯊魚灣2010年的熱浪衝擊後，為因應環境衝擊才演化出有性繁殖的。

而這次的探勘還發現了另一株巨大的海草植物，波西多尼亞海草（Posidonia oceanica），它覆蓋面積超過15公里，科學家推測可能有10萬年的歷史！