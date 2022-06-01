卡達王妃驚傳「吸毒吸到死」　曾控前夫性侵女兒！密友揪疑點

▲卡達王妃卡西亞（Kasia Gallanio）5月29日被發現陳屍住家，享年45歲。（圖／翻攝Instagram帳號kashounia）



記者吳美依／綜合外電報導

卡達王妃卡西亞（Kasia Gallanio）5月29日被發現陳屍住家，疑似吸毒過量身亡，享年45歲。她控訴前夫性侵女兒，離婚後展開10多年激烈訴訟，最後依然失去3個女兒的監護權。但其密友路易斯（Louis Spagnuolo）表示，卡西亞「堅決反對毒品，而且從來不是酒鬼。」

綜合外媒報導，卡西亞是波蘭裔美國人，出生於洛杉磯，2004年嫁給卡達國家元首叔阿卜杜拉齊茲（Abdelaziz bin Khalifa al-Thani），陸續生下3個女兒。她指控前夫在長女9-15歲期間侵犯女兒，但對方矢口否認。

▲卡西亞目前獨自定居西班牙，前夫及3個女兒仍住在法國。（圖／翻攝Instagram帳號kashounia）



《法國人報》等媒體報導，卡西亞纏訟多年敗訴後，定居西班牙觀光重鎮馬貝拉（Marbella），並且持續與酗酒、毒品問題及憂鬱症抗爭。儘管驗屍報告尚未公布，但初步調查顯示，她死於藥物過量。據悉，現場沒有肢體暴力跡象。

現年74歲的阿卜杜拉齊茲曾任卡達政府官員，但在1992年政變失敗後被迫流亡，已在法國定居多年。他如今依然與3個女兒住在巴黎。

路易斯表示，「我非常、非常了解她，聽到這個消息，我簡直悲痛欲絕。她是一個非常好的人，所有認識她的人都很愛她。她難以置信地深愛女兒們，永遠不會離開她們。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》